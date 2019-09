Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Solche Siege sind gut fürs Selbstvertrauen! Blickt man auf den Spielverlauf und den Siegtreffer per Elfmeter, könnte man geneigt sein, den Erfolg "glücklich" zu nennen. Das aber war absolut nicht der Fall! Mit grundsolider Defensivleistung und jederzeit gefährlicher Offensive hätte der Erfolg eher deutlicher ausfallen müssen.

Dem Gastgeber war sofort der Wille anzumerken, nach drei Niederlagen und erst einem Sieg den Saison-Schalter umlegen zu wollen. Mit Blick in die tief stehende Sonne lenkte zunächst Brieselangs Keeper Eike Doht eine Flanke von Lukasz Kargol gerade noch über die Latte – Philipp Ulrichs Ecke köpfte Kargol dann frei direkt auf Doht (3.). Ein Gäste-Kopfball von Dmytro Donos traf den Außenpfosten (24.). Nach prima Kombination zwischen Marcin Wawrzyniak und Michal Adamczak steckte Letzterer den Ball zu Donos durch, der an der Strafraumgrenze gefoult wurde. Danach gerieten die Protagonisten aneinander – bei Donos musste eine Kopfplatzwunde am Spielfeldrand getackert werden. Der Ulrich-Freistoß verpuffte (34.).

Zur Pause mussten Donos und Kargol ihren Verletzungen Tribut zollen. Die eingewechselten Markus Heise und Michal Studzinski sollten nun in den Mittelpunkt geraten. "Markus machte einen tollen Job und ließ sich – immer wieder gegen den cleveren Tom-Melvin Schmidt gefordert – zu keinen Spielchen hinreißen. Super", lobte Co-Trainer Uwe Zenk.

Nach Foul an Wawrzyniak im Strafraum musste der Referee auf den Strafstoßpunkt zeigen – Radeslaw Stasiak traf platziert zum 0:1 (51.). Eine ganze Reihe vergebener (Konter-)Chancen folgte. Allein Studzinski dribbelte sich ein ums andere Mal vors Tor, krönte seine Leistung aber nicht mit einem Treffer (60., 79., 88.).

Vorbildlich agierender Kapitän

Bei allem Verständnis für den Frust der Vorwochen war es unverständlich, dass der mit nach vorn geeilte Keeper Doht ohne Nähe zum Ball Youngster Bjarne Zenk umrammte. Ungestraft übri-­gens. Zum Glück pfiff Rother das Spiel zwei Minuten später ab – der 1:0-Auswärtssieg war perfekt!

"In solch einem Spiel endlich auch einmal physisch gegengehalten zu haben, sich nicht provozieren zu lassen – darin besteht der neue Geist dieses Teams! Ein allzeit motivierender, vorbildlicher Kapitän Nico Hubich führte es zum sehr wichtigen Auswärtssieg", analysierte Zenk.