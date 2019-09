Britta Gallrein

Bernau Dass es am Ende so deutlich werden würde im Bernauer Stadt-Derby, damit hatte wohl niemand der rund 350 Zuschauer in Rehberge gerechnet, denn die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen.

Der erste Ball ist drin

Mit dem besseren Ende allerdings für Einheit. Klemmte es in den letzten Spielen des bis dato Tabellen-13. bislang im Abschluss, waren die Gäste diesmal gleich mit dem ersten Torschuss erfolgreich. Florian Klose konnte einen zweiten Ball perfekt verwerten und traf zum 0:1.

Einheit-Verteidiger Julian Graf traf kurz darauf Gegenspieler Lucas König so heftig, dass dieser mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste. Der junge Spieler hielt sich das Knie, das offenbar stärker lädiert war. Kurz vor der Pause dann die Chance für den FSV zum Ausgleich. Nach Zuspiel von Marinko Becke zischte der satte Schuss von Alexander Schadow aber knapp am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite lief es besser: Sam-René Bartz konnte nach Vorarbeit von Max Gerhardt die Gäste-Führung ausbauen.

FSV-Coach Tom Heidemeier brachte nach der Pause den Ex-Einheit-Spieler Antrew Lubega für Pascal Lange. Der erlebte allerdings gleich den nächsten Patzer der Innenverteidigung mit, die einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Milos Savkovic wollte auf seinen Keeper zurücklegen, doch Jörn Wemmer hatte aufgepasst, klaute den Ball und rannte alleine auf Keeper Danny Kempter zu. Der berührte Wemmer, dieser fiel – und der souverän leitende Schiedsrichter Toni Bauer entschied auf Gelb für den Schlussmann sowie Elfmeter, den Maximilian Walter eiskalt unten links einschoss.

Eigentor von Martin Lange

Nur zwei Minuten später brannte es auf der anderen Seite. Einheits Verteidiger Martin Lange wollte einen scharfen Ball klären und beförderte ihn ins eigene Tor.

Jetzt begann die stärkste Phase des FSV, der mehr Druck machte. Doch Einheit ließ sich davon nicht beeindrucken. Die TSG blieb überlegt im Spielaufbau, bissiger in den Zweikämpfen und erarbeitete sich mehr Chancen. Eine verwertete Wemmer nach Vorlage von Florian Klose zum 1:4 (73.). Nur zwei Minuten später war der Torschütze Vorlagengeber für Max Gerhard, der den 1:5-Endstand besorgte.

"Wir mussten dringend Punkte sammeln, um aus dem Abstiegskampf zu kommen. Natürlich ist das Ergebnis heute zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen, aber wir haben gut gearbeitet und sind zufrieden", so das Fazit von Trainer Nico Thomaschewski nach dem Abpfiff.

FSV Bernau: Danny Kempter - Tassilo Mahnke, Philipp Schmid, Milos Savkovic, Philipp Wannke - Lucas König (21. Omid Saberdest), Richard Bergmann, Marinko Becke, Andy Madjouka (65. Norman Flach) - Alexander Schadow, Pascal Lange (46. Antrew Lubega)

Einheit Bernau: Niklaas Seifarth - Tom Schneider, Martin Lange, Julian Graf, Sam-René Bartz - Timm Gromelski - Max Gerhard, Dennis Kamin (46. Martin Thiele), Florian Klose, Maximilian Walter (62. Marvn Dumke) - Jörn Wemmer (66. Marvon Ehrke)