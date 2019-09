Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat am 5. Spieltag seine vierte Niederlage in Folge kassiert. Er unterlag bei einem vermeintlichen Konkurrenten um den Ligaverbleib SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 0:4 (0:3). Dabei waren die Gäste laut ihrem Trainer Andreas Schmidt ordentlich in die Partie gestartet, besaßen in dieser Phase sogar ein Chancenplus. Allerdings blieb der erfolgreiche Abschluss aus. Stattdessen gingen die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung. Nach einer Eingabe von der Außenlinie war Paul Pahlow am zweiten Pfosten per Kopf zur Stelle. "Für mich hat der Torschütze klar im Abseits gestanden. Danach agierte die Mannschaft ohne Selbstvertrauen, es unterliefen ihr eklatante Fehler", urteilt Schmidt. So legten Niklas Goslinowski (30.) und Jan Wolters (41.) bis zur Pause für den SC Eintracht nach.

Gäste kämpfen weiter

Trotz des hohen Rückstandes sah Schmidt in der Pause noch Chancen, doch noch einen Zähler aus Miersdorf zu entführen. Mit entsprechendem Einsatz gingen die Eisenhüttenstädter nach dem Wiederanpfiff zur Sache. "Wir haben 30 Minuten lang ordentlich Druck gemacht und immer weiter das Risiko erhöht. Doch nach einem Fehler von Torwart Martin Stemmler, der heute nicht seinen besten Tag hatte, kassierten wir noch das 0:4. Insgesamt fehlte im letzten Drittel die Entschlossenheit vor dem Tor, in der Defensive wurden im gesamten Verband Fehler gemacht", schätzt Schmidt ein.

Zwar habe sich sein Team nicht aufgegeben, doch insgesamt hätten an diesem Tag die qualitativen Möglichkeiten zum Wechsel gefehlt. "Ich habe bei Hannes Linder einige gute Sachen gesehen, er ist ein Spieler mit Perspektive. Doch zwischen der Kreisoberliga und Brandenburgliga ist noch ein erheblicher Unterschied, es fehlt ihm beim Abschluss noch das Selbstvertrauen", schätzt Schmidt ein. Mit Sven Naumann und Piotr Maciej Ossowski saßen zwar zwei Spieler auf der Bank, die normalerweise ein Spiel beleben können, doch sie waren angeschlagen. "Bei solch einem Spielstand wollte ich bei ihnen kein Risiko eingehen, ich rechne mit ihnen in einer Woche. Schön, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben."

FCE: Martin Stemmler – Johann Krüger, Carsten Hilgers, Michel Becker, David Steinbeiß – Dominic Menzel, Hoang Sa Nguyen Ngoc, Christian Siemund, Christoph Krüger – Nico Fischer (59. Hannes Linder) – Alexander Mauch, Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Artwin Archut (Dallgow) – Zuschauer: 104