Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Die Handball-Frauen des Frankfurter HC konnten die Negativserie beim Buxtehuder SV nicht stoppen. Bei der Reserve des Bundesligisten kassierten die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch am zweiten Spieltag der 3. Liga Nord die erste Saisonniederlage. Beste Werferinnen bei den Oderstädterinnen waren Michéle Dürrwald (9 Tore) sowie Monika Odrowska (4).

Dürrwald trifft immer wieder

Die Frankfurterinnen erwischten einen guten Start und lagen nach knapp neun Minuten 5:2 vorn. Das zwang Buxtehudes Trainerin Heike Axmann frühzeitig zu einer ersten Auszeit, die zunächst wenig Erfolg brachte. Michelle Strauß aus dem Rückraum und Monika Odrowska vom Strafwurfpunkt erhöhten auf 7:2 für die Gäste (11.). Buxtehude fand nun besser ins Spiel und hatte nach zwanzig Minuten beim 8:9 den Anschluss wiederhergestellt. Doch Michéle Dürrwald hielt für den FHC dagegen. Mit sieben Toren allein im ersten Durchgang ließ sie ihr Team weiter auf einen Erfolg hoffen (9:12/24.).

Als die Frankfurter Rückraumschützin eine Zeitstrafe absitzen musste, gelang den Gastgeberinnen der Ausgleich (12:12/29.). Unmittelbar vor dem Wechsel erzielte Natalie Axmann die Pausenführung des BSV. "Bis zum 9:5 sah das sehr gut aus", resümierte Pötzsch. "Aber dann haben wir das Spiel zu schnell aus der Hand gegeben und zu viele Fehler produziert."

Gast im Rückraum zu schwach

Anja Ziemer per Strafwurf und Monika Odrowska wendeten nach der Halbzeit das Blatt wieder. Bis zum 16:17 (37.) blieben die Gäste vorn. Ein Vier-Tore-Lauf der Gastgeberinnen zum 20:17 (45.) brachte anschließend Buxtehude in eine gute Ausgangsposition für die Schlussphase. Die Frankfurterinnen wehrten sich gegen die drohende Niederlage. Mit einem Doppelschlag gelang der jungen Elisa Schmidt (17) fünf Minuten vor Ultimo der Anschluss zum 24:23. Doch zu mehr reichte es nicht. "Außer von Michéle Dürrwald kam zu wenig aus dem Rückraum", stellte Pötzsch ernüchtert fest. "Das Kreisspiel hat praktisch nicht stattgefunden. Aber man verliert immer auch als Team. Deshalb erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft." Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am 3. Oktober um 16 Uhr zu Hause gegen den Aufsteiger Hannoverscher SC.

Frankfurter HC: Valeryia Kurliandchyk, Mandy Schneider – Anja Ziemer 3 (2/3), Cora Bertram, Kamila Szczecina, Michelle Strauß 2, Jessica Jander 3, Yana Chabrova, Monika Odrowska 4 (2/3), Michéle Dürrwald 9, Kathleen Müller 1, Elisa Schmidt 2, Pauline Wagner 1, Julia Lukaszewicz

Siebenmeter: BSV 9/6, FHC 6/4 – Zeitstrafen: BSV 2, FHC 2 – Schiedsrichter: Ebel, Krähe (Winsen, Hermannsburg) – Zuschauer: 90