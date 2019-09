Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Das Ergebnis hätte gut und gern höher ausfallen können. Den Frankfurtern fehlte es wie so oft an Entschlossenheit und Zutrauen beim Abschluss. Allein Robin Grothe ließ vier gute Möglichkeiten ungenutzt. "Im Training funktioniert das, im Wettkampf immer noch nicht", wundert sich Jan Mutschler. Dafür funktionierte die harte Arbeit gegen den Ball, weite und präzise Diagonalpässe mit Spielverlagerung kamen an.

Dann stand Marcel Georgi nach Kopfballverlängerung von Sebastian Lawrenz richtig und machte clever das 1:0 (7.). Er hatte danach noch einmal eine gute Szene. Klosterfeldes Schlussmann Dennis Tietz war schon geschlagen, doch Jerome Ehweiner rettete auf der Linie.

Viel Spielraum über die Außen

Den Gästen gestattete man manchmal Spielraum über die Außen Mamoudou Camara und Steven Nowark. Nadelstiche setzten die Klosterfelder durch Ehweiner und den körperlich präsenten Kapitän Lukas Bianchini. Ansonsten mussten sie sich mit Distanzschüssen begnügen.

In der zweiten Hälfte ließen es die Platzherren gemächlicher angehen. Klosterfelde setzte sich optisch etwas besser in Szene, ohne Wirkung zu hinterlassen. Chancen gab es jedoch erst in der letzten Viertelstunde durch die nun drei Frankfurter Stürmer. Eine davon vollendete Georgi nach Vorarbeit von Sandro Henning zu seinem vierten Saisontor.

"Wir profitierten lange vom Abschluss-Unvermögen der Gastgeber", fand Klosterfeldes Trainer Gerd Pröger. "Wir präsentierten uns aber besser als beim 1:6 in Eberswalde".

Klosterfelde: Tietz – D. Aerts, Rutzen, Dittrich, Borchert – Klaka – Nowark, Lewin, Ehweiner, Camara (67. Jechow) – Bianchini