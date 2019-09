dpa

Long Branch Wie kaum ein anderer Musiker hat Bruce Springsteen, der heute 70 Jahre alt wird, das Alltagsleben in den USA sensibel porträtiert.

Vom Aufbruch im Jahrhundertsong "Born To Run" (1975) bis zum einsamen Rückblick in "Moonlight Motel" (2019): Springsteen findet die richtigen Worte – auch für politische Kritik, etwa an Polizeigewalt in "American Skin (41 Shots)", an Diskriminierung und Ungerechtigkeit.

Der kürzlich erschienene 100-Songtexte-Band "Like a Killer in the Sun" zementiert den Ikonen-Status eines Mannes, den Millionen Fans "The Boss" nennen. Fast gleichzeitig lief im August der auf einer wahren Geschichte basierende Kinofilm "Blinded By The Light". Er schildert die kraftspendende Wirkung von Springsteens aufrüttelnden Liedern auf einen jungen Außenseiter im eisigen Großbritannien der Thatcher-Jahre. Denn das ist die zweite Seite eines der populärsten Rocksängers der Welt: Die mitreißende, auch mal bombastische Musik macht seinen Reiz ebenso aus wie die Songpoesie. Zudem fasziniert Springsteen mit menschenfreundlichem Charisma – als Künstler, der jeden einzelnen Zuhörer auch in der größten Arena warmherzig anzusprechen scheint.

"Ein loderndes Feuer in dir", das müsse halt immer da sein, um es als junger Gitarrist und Bandleader aus der tiefsten US-Provinz an die Spitze zu schaffen – und sich dort dann zu halten. Dieses Feuer gefiel auch Jon Landau, einem Journalisten, der 1974 den später viel zitierten Satz über den noch unbekannten Musiker schrieb: "Ich sah die Zukunft des Rock ‚n‘ Roll, und sein Name ist Bruce Springsteen."

Landau wurde bald Manager des nach zwei mäßig erfolgreichen Alben noch ungeschliffenen Diamanten. Und Bruce Springsteen zahlte den Vorschuss schnell zurück: Ein Jahr später kam "Born To Run" heraus, eine der besten Rockplatten aller Zeiten. Dieses Album mit der jungen E Street Band um den afroamerikanischen Saxofonisten Clarence "Big Man" Clemons ermöglichte den Durchbruch in die Superstar-Liga.

Mit seiner aus Folk, Soul, Blues und Rock gebauten, uramerikanischen Musik wurde Springsteen "The Boss" – ein Künstler, dem die Menschen vertrauten. Es folgten weitere Albumklassiker: "Darkness On The Edge Of Town" (1978), "The River" (1980), das zunächst als platt patriotisch missverstandene "Born In The U.S.A." (1984).

In den 90er-Jahren wurde es ruhiger um ihn. Springsteen war nie ganz weg, aber er nahm sich nun mehr Zeit fürs Privatleben und heiratete 1991 die Sängerin Patti Scialfa. Mit ihr hat er drei inzwischen erwachsene Kinder. Seine nächste große Stunde schlug 2002, kurz nach den Terroranschlägen in den USA. Mit dem Album "The Rising" schaffte Springsteen das Kunststück, die Trauer einer zutiefst verletzen Nation in kitschfreien Liedern ohne Rachegefühle zu bündeln.

Bis heute ist Springsteen ein US-Volksheld geblieben, der seie linksliberale Haltung auch mal mit Wahlhilfe für die Demokraten zeigt. "Ich bin der Präsident – aber er ist der Boss", sagte Barack Obama 2009. Überraschender als dieses Lob des US-Präsidenten war für die Leser seiner Autobiografie, wie sehr Springsteen unter Depressionen litt und was er Manchen deswegen zeitweise zumutete. Trotz dieser lange kaum bekannten Probleme blieb Springsteen als Künstler integer, mit starken Alterswerken wie "Wrecking Ball" (2012) und der jüngst auf Platz 1 der Albumcharts gesprungenen Folkpop-Platte "Western Stars".