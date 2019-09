Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Nunmehr steht der Termin seines Abschieds definitiv fest. Kämmerer Sven Siebert wird zum 31. Dezember Eberswalde verlassen. Per 1. Januar 2020 nimmt er nach dem Sieg bei der jüngsten Stichwahl seinen Dienst als Bürgermeister in der Rennbahngemeinde Hoppegarten auf. Drüber informierte Eberswaldes Stadtoberhaupt Boginski während der Hauptausschuss-Sitzung Ende voriger Woche. Die unbefristete Stelle ist inzwischen ausgeschrieben. Am Wochenende wurde die Anzeige veröffentlicht. Interessierte können sich bis 15. Oktober bewerben. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst, idealerweise mit einer betriebs-wirtschaftlichen Zusatzqualifikation. Praktische Erfahrungen im kommunalen Finanz-/Haushaltswesen seien von Vorteil, heißt es. Vergütet wird die Stelle mit der Entgeltgruppe E 13.

Die Stadt gratulierte Siebert zur Wahl als neues Gemeindeoberhaupt in Hoppegarten, auch wenn aus Sicht des Eberswalder Rathauses "damit nicht nur Freude verbunden sein kann", so Verwaltungsdezernent Maik Berendt. Die Kommune verliere nicht nur einen Kämmerer, der sich "mit Weitsicht und Augenmaß im Zusammenspiel von Verwaltung, Bürgerschaft und Politik" für eine positive Entwicklung der Stadt eingesetzt habe, sondern einen Mitarbeiter, der "glaubwürdig den Menschen zugewandt und offenherzig begegnet".