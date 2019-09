Eva-Martina Weyer

Zützen (MOZ) Kaiserwetter herrschte am Sonnabend in Günterberg. Viele Einwohner und ihre Gäste aus umliegenden Ortschaften feierten die von Feldern und aus Gärten eingebrachte Ernte. Nicht überall sind in diesem Jahr Scheunen und Keller gut gefüllt. Doch Tradition ist Tradition. Und obwohl gerade erst das große Landeserntefest in Passow begangen worden war, hatten die Günterberger schon wieder Lust zum Feiern.

Heike Wölle saß mitten unter den Festbesuchern, genoss die Musik, das Bühnenprogramm von Tanzvorführungen bis Angermünder Musikanten und beobachtete den Trubel junger Familien. Sie sagte: "Ich bin jedes Jahr auf diesem Fest dabei. Es ist immer sehr schön. Ich habe vorhin auch den Ernteumzug verfolgt und gesehen, dass sich alle sehr viel Mühe gegeben haben. Es gab so schöne unterschiedlich geschmückte Wagen." Ein kleiner Kinderumzug hat außerdem für Aufsehen gesorgt.

Das Erntefest hatte mit einem Erntedankgottesdienst in der Kirche begonnen. Den abendlichen Ausklang bot der Tanz für Jung und Alt zur Diskomusik in einer lauen Nacht.