Jens Sell

Gielsdorf (MOZ) Heinz Kraus hat die Bratwürste aus dem thüringischen Sonneberg geholt, Peter Rose hat das Wildschwein angeliefert, Otto Butz führt die Aufsicht am Cateringzelt, wo auch Joachim Petri zu tun hat – die Gielsdorfer Jagdpächtergemeinschaft trägt zum Uhrenturmfest wieder deftige Kost bei. Jägerin Dana Kilcher ist am Sonnabend allerdings in Zivil da: Als Regionaldirektorin der Sparkasse übergibt sie symbolisch eine 1300-Euro-Spende, die der Sanierung der korrodierten Dachspitze des Uhrenturms in der vergangenen Woche gedient hat. Dafür bedankt sich Ortsfördervereinsvorsitzender Wilhelm Semmler bei ihr mit einem Blumenstrauß. Mit dem Salutschuss von Lothar Emmermacher und Jagdhornsignalen startet das Fest.