Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit stehender Ovation hat das Publikum am Samstag das Jugendblasorchester Beeskow gefeiert. Das Ensemble hatte zuvor ein knapp zweistündiges Konzert aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens gegeben.

Besonders stimmungsvoll waren die dreisätzige symphonische Suite "Os Passaros do Brasil" von Kees van Vlak sowie "Lied ohne Worte" von Rolf Rudin. "Mir fehlen die Worte" sagte der Gründer und Leiter des Ensembles, Jürgen Wesner angesichts des lebhaften Applauses gleich nach dem ersten Stück. Die brauchte der Leiter der Musikschule Beeskow auch nicht zu haben, denn es gab dem Anlass entsprechend Grußworte.

Landrat Rolf Lindemann hob in seiner Ansprache die soziale Funktion des Jugendblasorchesters als "hervorragende Charakterbildungs-Agentur" hervor. Hier lerne man soziales Verhalten: Sich in eine Ordnung einbinden, sich aufeinander beziehen. "Das ist allerfeinste Jugendarbeit durch musikpädagogische Aufgeschlossenheit", so der Landrat weiter. Lindemann lobte den ehemaligen Landrat Jürgen Schröter, der das Kulturelle in seiner Amtszeit stets gefördert habe.

Kristin Gatzmaga, Die Leiterin der Musikschulen in Oder-Spree "Jutta Schlegel", hob in ihrem Grußwort die Konstanz des Ensembles hervor. 350 junge Menschen hätten das Orchester durchlaufen, mehr als 400 Auftritte seien bewältigt worden. Doch ohne zähes Üben und Einstecken von Rückschlägen sei es nicht möglich, ein Ensemble so viele Jahre auf hohem Niveau zu halten. Weitere Grußworte entrichteten der Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, Sven Wiebicke und Michael Grahlow von der Raiffeisen-Volksbank, der einen Scheck über 900 Euro überreichte.

Das Jubiläumskonzert war auch ein guter Anlass für ehemalige Ensemblemitglieder, sich wieder zu treffen. Ein Musiker der ersten Stunde ist Dirk Lenhardt. Der 43-Jährige war als Jugendlicher schon bei Ludmilla Hypius am Waldhorn aktiv und erinnert sich gerne an die ersten Jahre im Jugendblasorchester zurück. Dem war er auch während seines Studiums treu geblieben, indem er immer wieder als Instrumentalist einsprang.

Für Wettbewerbe fit gemacht

Extra wegen des Jubiläums war Thomas Miethling gekommen. Er war von 1997 bis 2005 Ensemblemitglied. "Ich war eine der erste Klarinetten im Orchester". Zwischen 1997 und 1999 hatte Orchesterleiter Jürgen Wesner die Holzbläser in den bis dahin allein von Blech und Schlagwerk getragene Klangkörper integriert und ihn so für synfonische Wettbewerbe fit gemacht. Die gemeinsam gemeisterten Wettbewerbe, Konzertfahrten und Probelager waren beim Stelldichein im Klubraum der Musikschule nach dem Jubiläumskonzert Thema vieler angeregten Gespräche.