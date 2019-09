Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Lucas Philipp musste nicht lange überzeugt werden: "Ich kenne viele Leute, die bei ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt arbeiten", sagt der junge Mann. Und außerdem ermöglichte Eisenhüttenstadts größter Arbeitgeber ihm auch noch, dass ein Traum in Erfüllung ging. Denn dass Lucas Philipp irgendetwas mit Elektronik lernen wollte, das war für ihn klar.

So absolviert er nun im zweiten Jahr eine Ausbildung zum Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Am Freitagabend stand er mit seinen Mitauszubildenden in der zweiten Etage des Berufsbildungszentrums (BBZ) von ArcelorMittal. Bei der 8. Nacht der Ausbildung gaben die angehenden Elektriker Interessierten Auskunft, was man alles in der vierjährigen Ausbildung lernt.

Es ist eine anspruchsvolle Ausbildung, bei der es auch um Programmierung und Automatisierung geht. Der Laptop, den ArcelorMittal stellt, wie Betriebsratsvorsitzender Holger Wachsmann sagt, gehört von Anfang an zum Arbeitsgerät. Und auch wenn es einen vorgegebenen Rahmenlehrplan für ganz Deutschland gibt, so bleibt doch auch Raum, eigene Ideen und Projekte umzusetzen, sagt Ausbilder Mario Hellmann. Derweil nutzte Jens Liebold, Leiter des BBZ, den Tag, der vor allem dazu dienen soll, Interessenten für einen Ausbildungsplatz zu werben und zu begeistern, das überarbeitete Fachkabinett für die Elektroniker zu präsentieren und einzuweihen.

Auch wenn sehr viel mehr junge Menschen wie Lucas Philipp jemanden kennen, der bei ArcelorMittal arbeitet, so wird es für das Unternehmen doch immer schwerer Interessenten für die Ausbildungsplätze zu finden. "Wir brauchen sie", sagte Arbeitsdirektor Michael Bach bei der Eröffnung in Richtung der jungen Menschen, die den Tag nutzen wollten, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Und der Arbeitsdirektor gibt zu: "Es wird von Jahr zu Jahr schwerer, geeignete Kandidaten zu finden." Ein Grund ist, dass die Zahl der möglichen Bewerber zurückgeht, nicht zuletzt wegen der demographischen Entwicklung.

Ausgebildet wird in den Berufen Industriemechaniker, Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik, Eisenbahner im Betriebseinsatz sowie Industriekaufrau bzw -mann. Und die Möglichkeiten sind noch breiter gefächert. Denn darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu einem dualen Studium oder zu einem Studium nach der Ausbildung, das von ArcelorMittal mit einem Stipendium unterstützt wird. So etwas findet zum Beispiel Domenic Poy interessant. Auch er ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Elektroniker. Nach dem Abitur hatte es ihn zunächst an die Universität verschlagen. Nun macht er die Ausbildung und hat die Perspektive, danach darauf aufzubauen.

50 Azubis werden gesucht

Sowohl Michael Bach als auch Holger Wachsmann betonen, dass die Auszubildenden übernommen werden, wenn die Leistung stimmt. Sie werden auch dringend benötigt. Denn in den kommenden Jahren gehen viele Arbeitnehmer in Ruhestand. Interessenten können sich ab sofort bewerben. Einige nutzten auch den Tag, um ihre Bewerbungsunterlagen abzugeben. Es folgt an einem Sonnabend ein Test und ein Gespräch. Und danach erfährt der Kandidat auch schon, ob er einer von den künftig 50 Auszubildenden ist.