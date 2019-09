Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man zu den zehn besten Hebern der Welt gehört". Fast nebenbei, aber stolz äußert Jon Luke Mau diesen Satz nach seinem größten Erfolg als Gewichtheber. Bei seiner zweiten Weltmeisterschaft der Männer gelang ihm Platz 10 mit Bestwerten im Reißen (122 Kilogramm), Stoßen (158) und Zweikampf. Der 21-Jährige war der absolut Jüngste im Kreis der Top Ten in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm.

Der Athlet vom Bundesstützpunkt Frankfurt, der von Detlef Blasche trainiert wird, erlebte in der Gruppe B einen taktisch geprägten Wettkampf. Bei seiner ersten Last im Reißen überzeugte er die Bundestrainer, mit 115 kg einzusteigen, "sonst wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte". Danach entschieden die Trainer. Zu heben, was angesagt wird, fällt Mau nicht schwer. "Ich konzentriere mich ganz darauf, was ich heben soll."

Italiener im Blick

In der zweiten Teildisziplin hatten alle den Italiener Mirco Scarantino im Blick, der im Reißen 124 kg vorgelegt hatte. Ihn sollte Mau mit seiner Zweikampfleistung schlagen. Also steigerte er nach 153 im ersten Stoßversuch gleich um fünf Kilogramm, "was in den niedrigen Gewichtsklassen unüblich ist. Aber in der Bundesliga komme ich mit Steigerungen um acht Kilo gut zurecht", so der Heber vom TSV Blau-Weiß Schwedt. Der Versuch gelang, der Italiener (153 kg) war überholt. Nur die 162 als dritte Last im Stoßen brachte er nicht nach oben. Bis zum Ausstoßen sah alles gut aus. "Da habe ich mich schon gefreut und war vielleicht nicht bis zum Ende konzentriert. Ich bin weich im Rücken geworden, musste mich zu tief abfangen und mit der Hüfte ausweichen", beschreibt Mau die Sekunden, bis die Hantel unkontrolliert fiel.

Die Frage nach der Endplatzierung war ein paar Stunden lang offen. Jon Luke Mau verfolgte den Wettkampf der Gruppe A vom Hotel aus. Mit jedem Patzer, unter anderem eines Chinesen und zweier Türken, schob er sich nach vorn ... Mit Platz 10 war das Ziel des deutschen Verbandes auf den Punkt erfüllt.

Für Mau, der bereits wieder in Frankfurt ist, geht das Training in vollem Umfang weiter, weil er auch bei den Europameisterschaften der Junioren/U 23 Ende Oktober in Bukarest startet. "Da sind die Chancen, weit vorn zu landen und weiter Punkte für Olympia zu sammeln, noch einmal groß", sagt der 21-Jährige.