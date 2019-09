Eva-Martina Weyer

Kummerow (MOZ) Ein sehr gemütliches Erntefest im lichten Schatten alter Bäume hat der Schwedter Ortsteil Kummerow am Sonnabend gefeiert. Den Auftakt machte ein Festumzug durchs Dorf. Die Kummerower präsentierten noch einmal ihre Erntekrone, die auf dem Landeserntefest in Passow als Schönste gekürt worden war. Zu den Festbesuchern gehörten auch Leute aus Nachbardörfern wie Passow, Berkholz, Kunow und Meyenburg. Roland Lipke von den Treckerfreunden Kunow war mit dabei und sagte: "Es macht schon Spaß, wenn wir mit unseren geschmückten Traktoren in Umzügen fahren. Wir winken und die Zuschauer winken zurück und sind fröhlich." 16 Mitglieder des Dorfvereins Kummerow und viele Helfer haben das Fest organisiert, den Festplatz geschmückt, Brot im Holzbackofen und Kuchen gebacken, eine Modenschau auf die Beine gestellt und Wettspiele wie Heusackweitwurf für die Kinder angeboten. Dieschicken Kummerower Tanzmädchen hatten ihren großen Auftritt. Ortsvorsteherin Sylvana Benning, die koordinierend auf den Beinen war, freute sich über das gelungene Fest.