Ingo Mikat

Kienitz (Freier Autor) Seit Freitagabend zeigt das Café der Hafenmühle Bilder von Dieter Duschek. Der Maler und Keramiker lebt seit 2015 in Buschdorf und präsentiert einen Querschnitt seiner Arbeiten. In einer Laudatio schilderte Heidrun Schäfer seine Biographie. Geboren 1939 in Wohlau (Schlesien), erlebte der Künstler als Kind die Flucht seiner Familie aus Polen. Er sah 1945 den Himmel über Dresden brennen und wuchs später im damaligen Karl-Marx-Stadt auf. Duschek studierte an der FH für Angewandte Kunst in Berlin und Potsdam Baumalerei. Seit 1974 arbeitete er freiberuflich. Mit 75 Jahren zog er nach Buschdorf. Die neue Ausstellung enthält neben Landschaftsbildern des Oderbruchs zahlreiche Porträts sowie Blumenbilder und Kirchenabbildungen.