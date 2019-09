Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt Er gilt als Wunder der Berlinale, Publikumsliebling und bewirbt sich um die Nominierung für den Auslands-Oscar. Weltweit auf Festivals unterwegs, war er bereits am Tag nach dem deutschen Bundesstart im Schwedter Filmforum zu sehen. Das Spielfilmdebüt von Nora Fingscheidt erzählt die Geschichte der neunjährigen Benni, die man im Fachjargon der Jugendämter "Systemsprenger" nennt. In keiner Pflegefamilie, in keiner Einrichtung der Jugendhilfe findet sie Halt bzw. hält man das aufgrund einer Traumatisierung aggressive Mädchen aus.

Der Zuschauer erlebte einen sensiblen, aufwühlenden Blick in den herausfordernden Beruf der Jugendämter und in ver- und zerstörende Familien. Im ausverkauften Kinosaal, der zu großen Teilen mit "Leuten vom Fach" wie Erziehern und Lehrern besetzt war, hinterließ der Film Sogwirkung und Betroffenheit, angesichts der Not des Kindes, dessen Seele im wahrsten Sinne des Wortes nach der Liebe der Mutter schreit, welche aber an ihrer eigenen Labilität scheitert. Der Film erzeugte Ratlosigkeit und Verständnis für das verzweifelte Bemühen engagierter Sozialarbeiter und deren Hilflosigkeit, wenn sie an die Grenzen des eigenen Systems, lange Wartelisten, überfüllte Therapieeinrichtungen oder Gerangel um Zuständigkeiten, geraten. Oder aber, wenn sich die Grenze zwischen professioneller Distanz und authentischer Nähe verschiebt. Stabile Nähe, nach der sich diese Kinder aber sehnen, wie eine Schwedter Pädagogin formulierte. Dieser persönliche Konflikt ist nicht auflösbar, er bleibt die Herausforderung des Berufes, muss Martin Isermeyer, Fachbereichsleiter der Kinder- und Jugendhilfe Schwedt einräumen. Er war einer der Teilnehmer der Gesprächsrunde, die im Anschluss des Filmes von Ireen Kautz moderiert wurde. Stefan Krüger, Amtsleiter des Jugendamtes Uckermark, stellt angesichts des vielschichtigen Filmtitels die Frage "Wo hingegen sind die Lücken des Systems?", das Kinder wie Benni sprengen.

Wenn Geld an erster Stelle steht

Das Kind als Symptom wird behandelt, aber die Ursache, die Herkunftsfamilie wird oft zu schnell in der Arbeit aufgegeben. Und wie bedenklich ist es, wenn ein neuralgischer Punkt der Gesellschaft wie dieser der Betriebswirtschaftlichkeit unterworfen ist, ergänzt Svenja Groß-Lattwein, Sachgebietsleiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes Uckermark. Die anwesende Produzentin Frauke Kolbmüller berichtete von den intensiven Vorbereitungen der Dreharbeiten, insbesondere mit der jungen Hauptdarstellerin Helena Zengel, die die Gefühlswelt der Benni grandios auslotete.