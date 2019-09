MOZ

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow richtet am Samstag von 9 bis 13 Uhr im Spreepark eine Ausbildungsmesse aus. Knapp 30 Arbeitgeber haben ihr Kommen angesagt, mehr passen nicht in den Veranstaltungsort hinein. Das beweise das große Interesse der Arbeitgeber. Es sei ein breites Spektrum aus Industrie, Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleistungen und Verwaltung vertreten, so Bürgermeister Frank Steffen.

Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder): "Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater sind wie immer vor Ort, informieren, vermitteln Kontakte zu Unternehmen und geben wertvolle Tipps rund um die Bewerbung."

Messe für Schulabgänger

Die Messe richtet sich an alle Schulabgänger. Vorgestellt wird ein breites Angebot an Lehrstellen, dualen Studienplätzen und Schülerpraktika.

Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher am Stand der Agentur für Arbeit den kostenlosen Bewerbungsmappen-Check nutzen. Der Rettungsdienst des Landkreises ist mit einem Einsatzwagen vor Ort und die Maler- und Lackiererinnung Oderland mit einem Bauwagen, in dem jeder, der Lust hat, sich beim Tapezieren ausprobieren kann.

Ihre Bewerbungsunterlagen sollten die Besucher mehrfach ausdrucken und zur Messe mitbringen. Eltern und Großeltern können ihre Kinder gern begleiten.