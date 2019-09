Ruth Buder

Neu Golm (MOZ) Es ist geschafft: Nach langer Bauzeit und auf das Doppelte gestiegenen Kosten ist am Sonnabend das Neu Golmer Dorfgemeinschaftshaus offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Der Amtsfeuerwehrausscheid und das traditionelle Drachenfest gehörten ebenfalls zum Programm an diesem wunderschönen sonnigen Spätsommertag.

Für das Drachensteigen war es allerdings nicht so geeignet, denn es fehlte der Wind. Aber die Kinder wollten trotzdem gerne Drachen bauen und ließen sich dabei gern von Holger Brandt aus Magdeburg beraten. Er war mit anderen Drachen-Experten angereist. "Wir sind ja schon seit einigen Jahren dabei", sagt er, als er der achtjährigen Ruby Kissner hilft, einen leicht zu händelnden Slet-Drachen aus bunter Folie und Holzleisten zu bauen. Ein ganz besonderes Exemplar hat der achtjährige John Korn mitgebracht. Sein Drachen zeigt ein Feuerwehrauto, das er selbst ausgemalt hat. Nun versucht er mit Hilfe seines Onkels Lukas Lehmann, das Fluggerät in die Höhe steigen zu lassen.

Langewahler Jugend gewinnt

Für die Feuerwehren aus sechs Orten des Amtes Scharmützelsee war nach den Löschangriff-nass-Wettbewerben, bei denen es um Zeit und Zielsicherheit geht, am Mittag die Anstrengung vorbei. Dann gab es Urkunden und Pokale. Am meisten konnten sich die Gastgeber freuen. Die Neu Golmer siegten in sehr guter Zeit vor Langewahl und Kolpin. Auf den vierten bis sechsten Platz kamen Wendisch Rietz, Bad Saarow und Reichenwalde. Bei der Jugend errangen die beiden Mannschaften aus Langewahl den ersten und zweiten Platz, dritter wurde Wendisch Rietz. Außerdem traten zwei Bambini-Mannschaften an, dabei hatten die Wendisch Rietzer vor Bad Saarow die Nase vorn.

Über das neue Dorfgemeinschaftshaus, das nun bis auf die Außenanlagen und die Heizung fertig ist, freuen sich alle im Dorf. Dass es statt rund 500 000 Euro etwa eine Million Euro gekostet hat, ist fast vergessen. "Manche hatten schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es fertig wird", scherzte Amtsdirektor Christian Riecke bei der Übergabe. Das neue Gebäude bietet neben dem Feuerwehrgerätehaus einen großen Versammlungsraum, eine Küche, Sanitäreinrichtungen sowie Räume für die Jugend, Büros für die Feuerwehr und den Ortsbeirat. 17 Aktive zählt die Neu Golmer Wehr, dringend werde Nachwuchs gebraucht, berichtete der stellvertretende Ortswehrführer Swen Silbernagel. Darum wurde auch die großzügige Spende von 5000 Euro sehr gern angenommen, die Andreas Fischer, Chef der ortsansässigen Firma Sensys, überreichte.

Sirene an 20 Meter hohem Mast

"Die neue Sirene haben wir schon einmal gehört. Der Ton ist gewöhnungsbedürftig", sagte mit einem Schmunzeln Ortsvorsteher Oswald Rehmann, als er auf den etwa 20 Meter hohen Mast vor dem Neubau zeigte. Als nächstes werde noch ein Kinderspielplatz unmittelbar neben dem Dorfgemeinschaftshaus und Festplatz errichtet. Dem neuen, modernen Dorfzentrum und allen, die darin arbeiten und feiern werden, gab Pfarrer Carl Christian Brockhaus in Anwesenheit zahlreicher Gäste seinen Segen und lobte: "Sie können stolz sein auf so eine gute Dorfgemeinschaft."

Auch der ehrenvoll verabschiedete langjährige Ortvorsteher Gerhard Rutschke, der den Neubau vor zehn Jahren angeregt hatte, legte der jüngeren Generation ans Herz, das Entstandene zu nutzen und im Sinne der Gemeinschaft weiterzuführen. Der Tag klang aus bei Musik und Kaffeetrinken – 38 selbstgebackene Kuchen hatte Susanne Ziehm wieder organisiert – und abendlichem Tanz.