Bernhard Schwiete

Erkner (MOZ) Der Mieterverein Erkner geht mit einem teilweise verjüngten Vorstand in die nächsten zwei Jahre.

Bei der Mitgliederversammlung am Sonnabend im Saal der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) im Fichtenauer Weg wurden unter anderem die 38 Jahre alte Steffi Zahn und der erst 28-jährige Max Jakisch in die siebenköpfige Führungsmannschaft gewählt. Steffi Zahn gehörte als Beisitzerin auch bisher zum Vorstand, rückt nun aber zur Schriftführerin auf. Max Jakisch kümmert sich schon seit einiger Zeit um die Mitgliederverwaltung und hat nun auch offiziell einen Platz an vorderer Front.

Als Vorsitzender im Amt bestätigt wurde Michael-Erdwin Voges, wie auch alle anderen per einstimmigem Votum. Der 68-Jährige räumte ein, mangels personeller Alternativen nochmal angetreten zu sein. "Die Spitze des Vereins weiter zu verjüngen, ist eine meiner Hauptaufgaben für die kommende Zeit", sagte er. Verabschiedet wurde hingegen Klaus Hübler, früherer langjähriger Vorsitzender des 1991 gegründeten Vereins und zuletzt Stellvertreter von Voges. Zu seinem Abschied leitete Hübler am Sonnabend noch einmal die Versammlung. Der neue Vorstand wird komplettiert von Ursula Paape, die in Abwesenheit zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, Waltraud Schneider als Schatzmeisterin sowie Klaus-Dieter Spiel und Heike Peters als weitere Beisitzer.

Letztere zwei wohnen nicht in Erkner, sondern in Woltersdorf und Schöneiche. Auch die Mitglieder kommen nicht nur aus der Stadt, die der Verein in seinem Namen führt, sondern auch aus der Umgebung von Berlin-Rahnsdorf bis nach Rüdersdorf, Grünheide, Kagel und Kienbaum. Nach eigenen Angaben hat der Verein etwa 800 Mitglieder – und ist damit mit deutlichem Vorsprung der größte in der Stadt.

Beratung wegen WGE-Forderung

Voges kündigte an, sich auch zukünftig einmischen zu wollen. Mehrere Themen sind es, die ihn zurzeit schwerpunktmäßig beschäftigen. In den kostenlosen Beratungen für die Mitglieder – insgesamt waren es im Laufe des vergangenen Jahres etwa 1400 – gehe es noch immer häufig um den Konflikt mit der Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) um die Kostenbeteiligung an Austausch oder Abriss von Balkonverglasungen.

Der Mieterverein Erkner beschäftigt sich aber auch mit dem Mietspiegel, den die Gemeinde Schöneiche beschlossen hat. "Unseren Beifall findet er nicht", sagte Voges. Der Mieterverein sieht in dem Papier auch Auswirkungen für die künftige Entwicklung der Mieten in Erkner. Voges erläuterte, was ihm am Schöneicher Mietspiegel missfällt: Es seien nur die Wohnungen in der Gemeinde isoliert betrachtet worden, nicht aber die Wohnungen in Erkner, wo die Mieten durch die rund 2500 Einheiten der WGE deutlich niedriger seien. "Wenn diese in den Schöneicher Mietspiegel eingeflossen wären, wären die Mieten in Schöneiche erheblich niedriger. Daher war ein Vergleich mit Erkner unerwünscht", sagte er.

Im Umkehrschluss fürchtet Voges nun einen Anstieg der Mieten in Erkner, wenn mangels eines eigenen Mietspiegels der Stadt jener aus Schöneiche, einem Ort mit vergleichbarer Größe und Lage, als Maßstab genommen werde. Gleiches gelte für Woltersdorf und die Wohnungen der dortigen Gemeindewohnungsbaugesellschaft (GWG).