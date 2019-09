Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Um Leichenbitter, Wiedergänger, Totenkronen, Aufhocker ging es am Sonnabend auf dem Eberswalder Waldfriedhof. Anlässlich des Tages des Friedhofes, der unter dem Motto "Leben – Lachen – Freude" stand, hatten die Stadt und das Bestattungshaus Deufrains mit einer schwarzen Witwe zu einem etwas anderen Rundgang eingeladen. Und wem das alles noch nicht makaber oder skurril genug war, der hätte auch in einem Sarg Probe liegen dürfen. Dafür hatte es allerdings offenbar keinen Bedarf gegeben. Das Bestattungsmöbel blieb unbenutzt. "Da komm’ ich noch früh genug rein", mag mancher Besucher gedacht haben.

Das Interesse an dem Spaziergang mit Friedhofsflüsterin Anja Kretschmer (37), erstmals in Eberswalde zu Gast, war umso größer. Die junge Frau aus Rostock, promovierte Kunsthistorikerin, flanierte als schwarze Witwe mit den Eberswaldern durch die Anlage und erzählte von früheren Sitten und Ritualen rund um das Sterben, den Tod und die Trauer. Und natürlich vom fröhlichen, feucht-fröhlichen Leichenschmaus. So erfuhren die Besucher etwa, warum eine Witwe mindestens ein Jahr lang Schwarz tragen musste, eine über 50-jährige Witwe sogar bis ans Ende ihrer Tage, beim Witwer indes eine schwarze Armbinde reichte. Oder warum nach dem Tod das Fenster geöffnet wurde. Kopfnicken, ja, so manches war noch bis weit ins 20. Jahrhundert Brauch.

Kirschgarten am gefragtesten

Warum beschäftigt sich eine 37-Jährige mit dem Tod, gewinnt dem Thema sogar eine heitere Seite ab? Friedhöfe hätten sie schon immer interessiert, erklärte die Kunsthistorikerin am Rande. Als Kind sei sie mit den Eltern regelmäßig sonntags auf den Friedhof gegangen, um das Grab der Großeltern zu pflegen. So habe sie einen "ganz natürlichen Umgang" mit dem Thema kennengelernt. Und es sei ihr ein Anliegen, "die Menschen wieder auf die Friedhöfe zu holen" und ins Gespräch zu kommen.

Mit Informationen im Hier und Jetzt versorgten Katrin Heidenfelder, Leiterin des Eberswalder Bauhofes, und Marika Herbert, Leiterin der Friedhofes, die Besucher. Letztere hatte am Samstag ihren letzten Arbeitstag. Herbert wechselt nach Bernau. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben worden. "Das Besetzungsverfahren läuft", so Heidenfelder. Übergangsweise werde sie selbst in der Friedhofsverwaltung mit einspringen.

Zu jenen Grabformen, die momentan auf dem Waldfriedhof am stärksten nachgefragt sind, würden Urnenbeisetzungen im Kirschgarten gehören. Relativ neu sei der Rhododendronhain, eine naturnahe Variante. Mit der Novelle des Bestattungsgesetzes in Brandenburg im Herbst vorigen Jahres seien nunmehr auch wieder Bestattungen in den Mausoleen möglich, machte Heidenfelder aufmerksam. Für November kündigte sie die Vorlage einer geänderten Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung an. Die Entwürfe werden dann in den parlamentarischen Gremien beraten.

Die Stadt Eberswalde hat sechs Friedhöfe, von denen sie fünf selbst betreibt. Der Ruheforst wird durch ein Unternehmen bewirtschaftet. Wegen der begrenzten Kapazitäten am aktuellen Standort (Angermünder Chaussee) ist bekanntlich eine Erweiterung in Südend geplant. Die erforderlichen Beschlüsse dafür sind gefasst. Allein das Genehmigungsverfahren, in der Hoheit des Landkreises, läuft noch. Laut Heidenfelder sind unter anderem noch Stellungnahmen beteiligter Behörden, etwa der Unteren Forstbehörde, einzuholen. Die Amtsleiterin rechnet mit einer Umsetzung im Frühjahr 2020.

Für eine musikalische Einstimmung zum Tag des Friedhofes hatte der Chor Cantus Vitalis gesorgt, der es unter anderem – getreu dem Motto – mit Marius Müller-Westernhagen hielt: "Alle, die von Freiheit träumen, sollen’s Feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern."

Info: Mehr Cantus Vitalis gibt es am 26. Oktober bei "Guten Morgen, Eberswalde" um 10.30 Uhr im Kreishaus