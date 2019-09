Zuhören und Gestalten: Dies steht mit vielen anderen Schlagworten auf einem Banner, das am Sonnabend in der Wandlitzer Thälmannstraße angebracht wurde. Es hängt nun am Kirchhofszaun und soll noch mehr Leute motivieren, sich zu engagieren. © Foto: Sergej Scheibe

Kerstin Ewald

Wandlitz (MOZ) Mehr als 400 Menschen – nach Schätzungen der Organisatoren – haben sich am Wandlitzer Freiwilligentag beteiligt. "Dabei waren nicht alle mit Schaufel, Hacke oder Besen unterwegs", räumte Marko Galler, vom Vorstand der örtlichen Ehrenamtsagentur am Samstag Abend ein, aber viele.

Drei Gruppen seien alleine schon um den Wandlitzsee gestreift, um Glasscherben, Kippen und anderen Unrat einzusammeln, so Galler, der an diesem Tag zusammen mit jugendlichen Reportern von einem Projekt zum anderen tingelte – zu Dokumentationszwecken. 22 Stationen standen auf dem Flyer, den die Ehrenamtsagentur im Vorfeld des großen "Subbotnik" verteilt hatte. 10 bis 20 Leute beteiligten sich je Einsatzort. Viele Aktionen fanden draußen in der Natur statt.

Streuobst am Ruhlsdorfer Weg

So hatten sich die Jägerschaft Wandlitz und der Angelverein "Kleine Lottsche" Klosterfelde den Ruhlsdorfer Weg vorgeknöpft. Hier wollen sie Obstbäume am Wegesrand pflanzen, so wie das früher zur Ernährung der Bevölkerung üblich war. Gute alte Sorten schweben ihnen vor. Den Bäumen, die an der Stelle schon wachsen, haben die Freiwilligen zur Pflege einen ordentlichen Schnitt verpasst. Ortsvorsteher Rico Brauer bediente die Motorsäge und Birgit Großmann, Jägerschaftsvorsitzende, schwang den Balkenmäher zur Mahd unter den Hölzern. Zum Fest der Senioreneinrichtung "Hof am Teich", das im Rahmen des Freiwilligentags stand, kamen über 200 Menschen.

Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Wandlitzer Prenzlauer Chaussee packten Khan Mohammad Sharifi und Mirajan Hassanzada mit an. Zusammen mit Ehrenamtskoordinatorin Susanne Glaeser und AWO-Chef Gerd Astheimer pflanzten sie Sträucher auf den breiten Rasenstreifen an der Straße. "Das sieht schön aus und hält die Autos davon ab, in der Versickerungsmulde zu parken", ist Koordinatorin Glaeser überzeugt, "die Arbeit war schließlich schwerer als ich dachte, da in der Erde jede Menge Steine auftauchten." Sharifi und Hassanzada kennen Susanne Glaeser aus der Geflüchtetenunterkunft, wo sie die beiden in Deutsch unterrichtete und vom Runden Tisch Willkommen.

Am frühen Abend waren alle freiwilligen Helfer zur Dankeschön-Party ins ConradHaus in der Thälmannstraße eingeladen. "Marion und ihre Männer" spielten Lieder mit Tiefgang. Zu essen gab es – wie sollte es anders sein – von Ehrenamtlichen gekochte Köstlichkeiten. Am Rande der Party wurde ein Ehrenamts-Banner enthüllt.