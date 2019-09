Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Eine Delegation mit über50 Einwohnern aus Leverkusen hat ein verlängertes Wochenende in Schwedt verbracht. Musikschüler, Karnevalisten, Briefmarkensammler, Historiker, Sportler, Katholiken und viele andere aus Schwedt und Leverkusen feierten gemeinsam 30 Jahre Städtepartnerschaft. Das Jubiläum bot viele Anlässe für heitere und ernste Rückblicke, zum Geschenkeaustausch und zum Dankeschönsagen.

Uwe Richrath ist seit vier Jahren Oberbürgermeister von Leverkusen und war zum ersten Mal in Schwedt. "Ich bin aber nicht in eine fremde Stadt gekommen, sondern habe schon beim Hineinfahren gespürt, dass diese Stadt sich bewegt", sagte Richrath, der Jahrgang 1961 ist. "30 JahreStädtepartnerschaft sind ein tolles Ereignis. Meine Mutter hat noch Pakete nach Ostdeutschland geschickt, als unser Land zerrissen war. In Schwedt leben Menschen, die die Umwälzung voller Zuversicht mitgetragen haben."

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl erinnerte daran, dass Leverkusen zu Wendezeiten für Schwedt die erste Adresse gewesen sei, um zu erfahren, wo die kommunale Entwicklung hingehen könnte. "Das war eine Partnerschaft, die von Oben verordnet wurde, aber von Unten gelebt wird." Polzehl spielte auf die vielen Beziehungen an, die es seitdem zwischen Vereinen und Privatpersonen beider Städte gibt. Der erste Weihnachtsmarkt in Schwedt nach der Wende sei von Leverkusener organisiert worden. "Wir bauen auch künftig auf den Jugendaustausch beider Musikschulen und vieler Sportler."

Käthe Steinke ist Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Leverkusen und der Meinung, sie könne ein Buch über 30 Jahre Stadtpartnerschaft schreiben. Sie erzählte: "Ich bin das 48. Mal in Schwedt. Fasching, Brandenburgtag, Stadtfeste, Geburtstage und Silberhochzeit haben mich hierher geführt. Im Mai 1990 kam ich mit der Karnevalsgesellschaft Klinikum Leverkusen das erste Mal nach Schwedt. Ehrlich – Schwedt war nicht schön. Aber heute habt ihr eine richtig schöne Stadt und es wunderbar hinbekommen."

Aus Sicht von Horst Rychlik vom Katholikenrat Leverkusen hätte keiner damit gerechnet, dass sich 30 Jahre Freundschaft entwickeln. "All die persönlichen Beziehungen machen diese Freundschaft aus."

Zwei Millionen für Schwedt

Nordrhein-Westfalen war schon 1990 Partner des neuen Bundeslandes Brandenburg geworden. Günter Nahl aus Leverkusen erinnerte daran: "Damals hat das Land NRW an die Stadt Leverkusen eine Million D-Mark für die Beratungstätigkeit in Schwedt zur Verfügung gestellt. Es gab aber die Auflage, dass Leverkusen die gleiche Summe beisteuern muss. Das hat unser Rat beschlossen. Damit hatte Leverkusen für Schwedt zwei Millionen Mark zur Verfügung."

Peter Schauer war Schwedts erster Bürgermeister nach der Wende. Er hat den Aufbau einer völlig neuen kommunalen Verwaltung miterlebt und sagte: "Wir hatten damals von nichts eine Ahnung. Leverkusen hat uns mit seiner Beratung sehr geholfen und dafür sind wir dankbar. Wir haben aber immer gesagt: Entschieden wird in Schwedt. Und wir haben das nach besten Wissen und Gewissen gemacht."Seite 24