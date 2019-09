Bernhard Schwiete

Erkner (MOZ) Autos, die auf nur zwei Rädern fuhren, Monstertrucks mit gigantisch großen Reifen und Überschläge mit alten Autos, die allerdings am Dach mit Reifen gepolstert waren – das alles gehörte zu der spektakulären Vorführung des vierköpfigen Stunt-Teams um Jeffrey Korth am Sonntagnachmittag auf dem Pendlerparkplatz an der Stadthalle in Erkner.

Trotz Eintrittspreisen von 18 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder fanden sich mehrere hundert Besucher zu "The World of Motorshow" auf der mit Sitzplätzen ausgestatteten mobilen Tribüne ein.

Meine Kinder wollten hier unbedingt her", erzählte Mandy Forberger aus Erkner, die mit John (5) und Laura (4) gekommen war. Oma Kathrin Forberger aus Grünheide hatte den Ausflug "gesponsert", wie sie sagte, und war in der Pause selber ganz begeistert vom Programm. "So etwas sehe ich heute zum ersten Mal", sagte sie.

Nach außen war das Showgelände mit Zäunen mit blauen Planen abgeriegelt. Einige Zuschauer, die sich das Eintrittsgeld sparen wollten, kletterten kurzerhand auf einen Stromkasten, um auf diese Weise Blicke über den Zaun werfen zu können.