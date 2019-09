MOZ

Freudenberg (MOZ) Liebevoll geschmückte und von Traktoren gezogene Erntewagen sind beim Freudenberger Herbstfest zu einem Umzug durch das Dorf gefahren. Sie sammelten sich auf dem Sportplatz und fuhren zum Gemeindezentrum, wo das Fest über die Bühne ging.

Nach deren Ankunft hatte das Dorf die Senioren zum Kaffeeklatsch eingeladen. Die Eggersdorfer Dorfmusikanten erfreuten die Festgäste mit einem Konzert. Die Pause gestaltete die Freudenberger DRK-Kita "Rappelkiste" mit einem kleinen Programm. Die Beiersdorfer Tanzelfen legten am späten Nachmittag eine kesse Sohle aufs Parkett. Den Abend gestalteten die Zumba Crew und "Steffen – brand new second hand". DJ Tomy lud schließlich zum Tanz ein.