Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) Nein, perfekt ist diese Illusion nicht. Soll sie auch gar nicht sein. Verblüffend ist wohl eher das Wort, nach dem man sucht, wenn die spanische Theatergruppe Trukitrek ihre "Jukebox" anwirft. In der einer klassischen Kasperbühne nachempfundenen Kulisse öffnet sich der rote Vorhang nur für Kopf und Hände der Spieler, die dann mit gut einen Meter großen Puppenkörpern surreale Zwitterwesen bilden.

Da gibt es eine Krankenschwester, die mit riesigem Thermometer vom "Fever" singt, einen auf einem Pappepferd reitenden Cowboy, der von "Cotton Eye Joe" erzählt und ein Riesenbaby, das voller Inbrunst zu "Cry Baby" ins Publikum brüllt. Der Spaß und der Zauber, die dabei entstehen, speisen sich nicht zuletzt aus den ungeahnten Bewegungsmöglichkeiten, die diese Puppenmenschen bieten und so in eine Welt entführen, die ganz weit von unserem Alltag, von allem, was wir als normal empfinden, scheint.

Das Publikum ist an diesem Freitagabend schlichtweg hingerissen. Nicht enden will der Applaus nach einer viel zu kurzen halben Stunde. Und das schon zum zweiten Mal an diesem Tag, den zuvor die Kompanie Raum 305 mit ihrem poesievollen Mix aus Tanz, Puppenspiel und Luftakrobatik eröffnet hatte.

Ein Bild, wie man es beim am Sonntag zu Ende gegangenen achten internationalen Festival für Puppen-, Schauspiel- und Objekttheater immer wieder sehen konnte. Ausverkaufte Vorstellungen, jubelnde Zuschauer – und zum Abschluss ausgelassene Stimmung. Auch, wenn manches polarisierte. Jan Jedenak alias Dekoltas Handwerk zum Beispiel, der mit seiner Solo-Show "Trickster – fang mich, wenn du kannst" am Donnerstagabend den Auftakt geben durfte. Eine knappe Stunde der Manipulationen: Wie weit kann man sein Publikum zum Mittun bewegen? Wird ein Zuschauer nur, um die Vorstellung fortschreiten zu lassen, ein Gewehr auf den Darsteller richten? Um dann ohne zu wissen, was passiert, abzudrücken? Wann kippt Leichtigkeit, Scherz, ins Ernste? Ein manchmal beklemmendes, oft bizarres, mitunter auch nicht ganz zu Ende gedachtes Spiel, für das es am Ende dennoch viel Applaus gab.

Einen literarischen Text als Grundlage ihrer Inszenierung zu wählen: Damit setzten sich die Gruppe Fekete Seretlek und das Studio Damuza aus Tschechien an diesem langen Wochenende in Frankfurt (Oder) von vielen anderen der angereisten Gruppen ab. Der große Russe Lew Tolstoi und sein Roman "Anna Karenina" boten den vier Schauspielern und einer Schauspielerin am Samstagabend die Folie für ihre Produktion "KAR", in der es mit viel schwarzem Humor vor allem um zwei Dinge ging: die Liebe und den Tod.

Auf der Bühne galt es bis dahin aber erst einmal noch Unmengen an Wodka zu trinken, gelegentlich ein bisschen Tee, Champagner und auch Kognak – um die Gläser zusammen mit anderen Alltagsobjekten anschließend auf faszinierende Weise zum Leben zu erwecken. Ein dampfender Samowar wurde da zur schnaufenden Lokomotive, eine Schreibfeder mit Schnapsgläschen zum Kopf einer Schnepfe und eine Flasche mit zwei Cocktail-Löffeln zu einem Mann in der Badewanne. Ein Meer an Bildern, die man so noch nicht gesehen hat – aus der Masse des Bekannten gehoben durch die Art ihrer Präsentation und die Einbettung in einen russisch tradierten Melodienteppich, gewebt von Violine, Cello, Bass, Akkordeon und Percussion.

Musik nicht nur als Beiwerk, sondern offensiver Antreiber des Bühnengeschehens: Das konnte man immer wieder bei diesem Festival erleben. Auch zum Beispiel bei der Berliner Theatergruppe Die Pyromantiker. Die baute für ihr Kinderstück "Stühlchen Himmelblau" am Sonntagmorgen im Theater des Lachens eine kleine Percussion-Wunderkammer an den Bühnenrand, aus der ein Musiker wie ein Geräuschemacher mit den unterschiedlichsten Tönen und Klängen das Geschehen untermalte. Eine Nummer wie aus der Manege – und damit wie gemacht für dieses wunderbare Festival mit dem schönen Motto "Circus des Lebens".