Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) In familiärer Atmosphäre fand am Sonnabend der Tag der offenen Tür an der privaten Kleist-Musikschule statt. Erstmals wurde er vom neu gegründeten Freundeskreis der Einrichtung unterstützt. 13 Musikinstrumente können laut Christian Seibert, der die Musikschule vor sieben Jahren gründete, Kinder, Jugendliche und Erwachsene dort lernen. Etwa 200 Schüler werden laut Angaben von Christian Seibert von 14 Dozenten unterrichtet. Seit zwei Jahren unterhält die Kleist-Musikschule auch an der Grundschule in Müllrose eine Außenstelle. Dort nehmen 20 Schüler am Musikunterricht teil.

Seibert freute sich über das Interesse an diesem Tag der offenen Tür. Etwa zehn Interessenten schrieben sich neu für einen Kurs ein. Aufmerksam registriert er ein zunehmendes Interesse von Familien aus Slubice für Musikunterricht an der Frankfurter Kleist-Musikschule.