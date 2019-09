Ulf Grieger

Sachsendorf (MOZ) Das Ehrenamt stand am Freitag im Sachsendorfer Kulturhaus im Mittelpunkt. Seelow-Lands Amtsdirektorin Roswitha Thiede und die Bürgermeister bedankten sich für das Engagement der Bürger, von denen einige über viele Jahrzehnte aktiv sind.

Die Bürgermeister hielten zu jedem der Geehrten eine kleine Laudatio. Constantin Schütze (Vierlinden) beispielsweise würdigte die Arbeit von Christine Schlicht, die die Gemeinde von Beginn an unterstützt und viele Jahre Ortsvorsteherin von Görlsdorf war. Ebenso den Einsatz von Benny Höfemeier für die Feuerwehr und den des Neuentempler Ortswehrführers Paul Vöcks für das Dorfleben. Geehrt wurde Jens Grünert für sein Engagement im Verein "Wir für Worin" und natürlich der Kariolle-Chor: "Ihr tragt den Namen Alt Rosenthals in alle Welt", spielte Schütze auf die Festivalteilnahme in Südkorea an.

Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz ehrte den 84jährigen Gerhard Krappe für 50 Jahre Pflege der Libbenichener Friedhöfe und des Alten Bullenstalles, Wilfried Knopp dafür, dass stets Ansprechpartner ist, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ebenso Bernhard Stolz und Jutta Dämpfert (Neu Mahlisch) für ihre Hilfe. Dabei wurde bekannt, dass Stolz einmal Maurer gelernt hat und als Lehrer auch die heutige Amtsdirektorin Roswitha Thiede zur Schülerin hatte.

Lietzens Bürgermeister Frank Kasper bedankte sich bei Klaus-Dieter Gottschlag für dessen Einsatz im Billardverein, insbesondere bei der Einrichtung des neuen Domizils. Norbert Hölzner wurde dafür geehrt, dass er sich die Ordnung und Sauberkeit im Dorf zur Herzenssache gemacht hat und seit sieben Jahren einen Pavillonbereich am Rundweg pflegt. Jörg Henschke, Bürgermeister von Fichtenhöhe,würdigte den Einsatz von Uwe Jänisch für das Carziger Dorfleben und bedankte sich bei Dieter Piechota für sein Engagement in Niederjesar. Insbesondere dafür, dass er der Feuerwehr die nötige Motivation für das Training im Feuerwehrsport gegeben hat. Die Mannschaft holte den 3. Platz bei den Landesmeisterschaften. Seit 40 Jahren Gemeindevertreter ist Norbert Jung aus Alt Mahlisch. Zudem ist er auch in der Feuerwehr, dem Sportverein und bei den Jagdpächtern aktiv. Dafür wurde ihm herzlich gedankt.

Drei Ortsfeuerwehren geehrt

Falkenhagens Bürgermeisterin Bärbel Mede bedankte sich bei den Brüdern Kurt und Helmut van Zyl dafür, dass sie unermüdlich dafür sorgen, dass die Wanderwege rund um Falkenhagen in Schuss bleiben. Großen Anteil haben sie an der Instandsetzung der Schafsbrücke am Mühlenteichfließ. Mit Iris Reetz dankte sie der engagierten Ortswehrführerin dafür, dass die die Feuerwehr stets "im Griff" hat und dass sie sich als Gemeindevertreterin für den Ort einsetzt. Und nicht zuletzt wurde Dr. Lothar Pohl für seinen Einsatz in der Jagdgenossenschaft, bei der Jugendarbeit und seit 20 Jahren in der Gemeindevertretung gedankt. Ein herzliches Dankeschön ging auch an die Ortsfeuerwehren von Sachsendorf, Niederjesar und Alt Mahlisch. Den Alt Mahlischern und Sachsendorfern für ihre Einsätz bei den Gerätehäusern, den Niederjesarern, die sich auf die Bundesmeisterschaften vorbereiten, für ihren sportlichen Erfolg bei den Landesmeisterschaften.

Mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Märkisch-Oderland in Gold wurde Bianka Zehmke ausgezeichnet. Seit 2009 trainiert sie die Jugendfeuerwehr in Worin, fährt mit den aktuell 20 Kindern auch in Zeltlager und organisiert Ferienfreizeiten. Hinzu kommt, dass sie die Kettensägenlehrgänge für die Feuerwehren anleitet, so Bereichsjugendwart Christian Zupp.

Die Ehrennadel in Silber erhielt Silvio Zehmke. Er ist stellvertretender Amtswehrführer, Gerätewart der Wehren von Seelow-Land und hat sich kürzlich zum Verbandswehrführer qualifiziert, erklärte Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Klaus-Peter Püschel. Michael Seelig wurde für seinen beherzten Rettungseinsatz bei einem Beißangriff ausgezeichnet.