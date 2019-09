Selbstgestaltet: Lia-Sophie (9) und Joleen (8,r.) aus Strausberg wollen in den Wriezener Silberbergen ihre Drachen steigen lassen. Doch wegen des fehlenden Winds gestaltete sich der Auftrieb schwierig. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Marlon (9) aus Wriezen hat sich für das Drachenfest viel Mühe gegeben. Er hat seinen Drachen bemalt und die Ecken mit Flatterbändern geschmückt und ihm einen langen Schwanz verpasst. Doch der Drachen wollte nicht nach oben. Die Veranstalter vom Haus Sozialer Integration (HSI) erfreuten sich zwar strahlenden Sonnenscheins, aber es wehte nicht ein Lüftchen, so dass nur wenige Drachen etwas an Höhe gewannen. Aber so richtig hoch kam keiner.

Und dabei haben sich die Familien mächtig ins Zeug gelegt. Ein Familienvater hatte seinen Kindern einen Drachen aus einer Rettungsdecke gebastelt, so dass die Oberseite silbern, die Unterseite golden glänzte. Der zweite entstand aus einer blauen Mülltüte. Dieser war etwas kleiner. Ihm fehlte mit der kleinen Fläche der Auftrieb, um das relativ schwere Holzgestell zu tragen. Schön war er trotzdem anzusehen. "Dabei sollte er trotzdem flugfähig sein", erklärte Dennis Ferch. Die Vorbereitung teilte er sich mit Claudia Kaminski und ihrem Team. Für die einzelnen Kriterien gab es Punkte.

70 Mädchen und Jungen meldeten sich zur Freunde von Dennis Ferch vom Organisationsteam für den Wettbewerb an. "Die Resonanz ist wirklich gut", betonte er. Die Kinder beteiligten sich am Wettbewerb um den schönsten Drachen. Dabei waren selbstgebastelte Drachen klar im Vorteil gegenüber fertigen Exemplaren aus der Spielwarenabteilung von Geschäften.

In vier Altersklassen von Null bis drei Jahre, von vier bis sechs Jahre, von sieben bis zehn Jahre und ab elf Jahre teilten Ferch und seine Mitstreiter die Kinder ein. Für den jeweiligen Sieger gab es ein kleines Geschenk und eine Torte aus einer Wriezener Bäckerei. Die zweiten und dritten Plätze wurden mit einem kleinen Geschenk belohnt. Für alle anderen vergaben die Gastgeber Urkunden und Trostpreise.

Neben Drachensteigen gab es noch einen Schminkstand und eine Hüpfburg, so dass auch Kinder mitfeiern konnten, die keinen Drachen mitgebracht hatten. Währenddessen konnten die Eltern Grillwurst, Steak ordern oder sich am Kuchenbüfett mit Kuchen eindecken.

"Wir konnten uns leider nicht mehr anmelden", stellten Lia-Sophie (9) und Joleen (8) aus Strausberg enttäuscht fest. Sie waren etwas zu spät gekommen. Dafür hätten sie am Fun-Cup am Nachmittag teilnehmen dürfen, für den keine Anmeldung erforderlich war. Sie waren schon ein bis zweimal mit den Eltern beim Wriezener Drachenfest. Vor einer Woche ließen sie ihre Drachen in Strausberg steigen. Da sei das Wetter zum Drachensteigen besser gewesen.