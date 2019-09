Mitfahrzentrale: Erwin Schüffel macht in dem von ihm konstruierten und gebauten Dreisitzer den Bremser. Am Steuer sitzt Norbert Jasten. Mädchen und Jungen konnten sich fürs Mitfahren anmelden. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Neuenhagen (Freie Autorin) Es ist so weit", tönt es von der Rampe in der Lindenstraße, wo Sprecher Detlef Kowaltschuk den Prominentendreier als ersten Starter in der Wertung des Tages freigibt. In der Kiste sitzen Norbert Jasten als Steuermann und an der Bremse Erwin Schüffel, der den Dreisitzer konstruiert und gebaut hat. Ihm ist es auch zu verdanken, dass es diese originelle Mitfahrzentrale für Kinder, die keine eigene Kiste haben, gibt. Zwischen den beiden Profis sitzt Bürgermeister Ansgar Scharnke. "Ich bin auch dieses Mal wieder sehr aufgeregt", gibt das Ortsoberhaupt zu, sagt aber auch, dass er sich gern eine "eigene Kiste bauen würde", wenn er Zeit dafür finden würde. Von der Ziellinie, von der aus Moderator Philipp Gerstner das Geschehen kommentiert und die Zeiten durchsagt, klingt "40,28 Sekunden" die rund 300 Meter lange Strecke herauf.

Ab 6 Uhr an der Strecke

Diese Zeit wird dann im Laufe der beiden Wertungsrennen der 80 Starter in den acht verschiedenen Altersklassen und der Jux-Klasse mehrfach deutlich unter-, aber auch überboten. Im 775. Gründungsjahr der Gemeinde hatte der damalige Schulrektor, Dieter Berthold, die Idee, ein Seifenkistenrennen für die Kinder zu organisieren. Am Sonnabend fand es zum 15. Mal statt. Auch dieses Mal war der Vereinsvorsitzende schon um 6 Uhr an der Strecke, als die Rampe aufgebaut und die Absperrungen eingerichtet wurden. Um immer wieder zwischen Start und Ziel zu pendeln, nimmt Berthold das Fahrrad. "Wir haben ein starkes Teilnehmerfeld", sagte er, allerdings habe man inzwischen die Zahl der Starter begrenzen müssen. "Es waren zu viele, um die Sicherheit für alle garantieren zu können", sagt er und verweist auf die relativ kleine Mannschaft, die alles von Vorbereitung bis zum Aufräumen stemmen müsse. Allerdings seien es auch in diesem Jahr wieder viele Freiwillige an der Strecke und sogar eine Klasse aus dem Gymnasium in der Helferriege dabei.

Gunnar Kuhn hat schöne Pokale gestaltet. Sie werden nach Altersklasse, Originalität oder für die Superschnecke vergeben. Die weiteste Anreise hatten Sophie und Maik Awe aus Nürnberg, sie fuhren mit einem Pokal nach Hause. Da die Männer von Quad BB aus Hoppegarten dabei sind, muss kein Starter seine Kiste den Berg hinauf zurückschieben, sondern wird von ihnen gezogen.

"Zu unserem 15-jährigen Jubiläum gibt es eine Sonderwertung und noch einen Pokal mehr zu gewinnen", verrät Berthold. Nämlich für den Fahrer, der beide Wertungsläufe in der genau gleichen Zeit zurücklegt. Derweil jeder Starter geblitzt wird – der Blitzer aus Hoppegarten steht an der Strecke und die Blitzerfotos können im Internet runtergeladen werden –, codiert die Verkehrswacht Fahrräder, grillen die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr emsig Bratwürste und teilen Erbsensuppe aus, versorgen zugleich verschiedene Kita-Vereine die Schaulustigen an der Strecke mit Kaffee und Kuchen. "Wir freuen uns ebenso über die Unterstützung des Bauhofes der Gemeinde, der von Auf- und Abbau bis zum Saubermachen nach dem Rennen an unserer Seite ist", dankt Berthold.