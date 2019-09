MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von der Feier direkt weiter an die Jüngsten: Denn die Spende kommt gerade recht für die Kita "Fürstenberger Rasselbande" in Eisenhüttenstadt. Über 720 Euro durften sich Kinder und Erzieherinnen freuen. Überreicht wurde der Spendensegen durch den Arbeitsdirektor von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Michael Bach, sowie durch den Betriebsratsvorsitzenden Holger Wachsmann.

Die Spendensumme geht aus den Einnahmen der Busrundfahrten bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt während des diesjährigen 20. Stadtfestes hervor. Der Erlös aus den Einnahmen wird traditionell einer Kita in Eisenhüttenstadt überreicht. "Die Kinder, Erzieherinnen und die Leiterin der Kita, Marina Berger-Zylla, zeigten sich sehr erfreut darüber und nahmen dankend das Präsent entgegen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Man überlege jetzt in der Kita gemeinsam, so die Verantwortlichen, wie in der Form der Kinderpartizipation das Geld nun verwendet werden kann.