Oranienburg (MOZ) Oranienburg meets Klassik – Oranienburger treffen auf Klassik – unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr ein Tag im Oktober. Die Neue Phiharmonie Berlin ist in der Kreisstadt zu Gast und will mit zwei Konzerten die Menschen in der Region für klassische Musik begeistern. Redaktionsleiterin Claudia Duda sprach mit dem Dirigenten und Orchester-Gründer Andreas Schulz da­rüber, was die kleinen und großen Zuhörer erwartet.

Herr Schulz, nach der erfolgreichen Premiere von "Oranienburg meets Klassik" gibt es jetzt eine Neuauflage. Was haben Sie dieses Mal im Programm?

Für die Kinder spielen wir "Der Elefantenpups" – ein Stück nach einem Kinderbuch von Heidi Leenen, das Stefan Malzew ganz wunderbar vertont hat. Die Musik ist für Kinder sehr eingängig, sie können mitgehen. Sie gehen auf eine musikalische Reise durch verschiedene Länder der Welt.

Und worauf dürfen sich die Erwachsenen beim Abendkonzert freuen?

Wir starten mit einem Violin-Konzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dafür konnten wir den jungen Solisten David Malaev gewinnen, den ich schon viele Jahre kenne. Das erste Mal habe ich ihn als Pianist begleitet, da war er neun Jahre alt. Ein weiterer Höhepunkt ist die Musik des "Nachmittags eines Fauns" von Claude Debussy und abschließend erklingen noch zwei Werke von Peter Tschaikowsky.

Welche Rolle spielt die Moderatorin?

Wir wollen klassische Musik für jedermann anbieten. Die Moderation ist deswegen ein großes Anliegen, denn sie ermöglicht den Zugang zur Musik. Wir zeigen damit, dass Klassik nicht elitär ist. Und die Moderation ist auch eine Brücke zwischen dem Dirigenten und dem Publikum.

Sie arbeiten hauptsächlich mit jungen Musikerinnen und Musikern. Bewerben sich die jungen Leute bei Ihnen? Gibt es ein Vorspiel?

Tatsächlich haben wir erst vor Kurzem drei Tage lang Vorspiele gehört. Es gab etwa 200 Bewerbungen. Der feste Kern des Orchesters sind 38 bis 40 junge Musikerinnen und Musiker. Viele von ihnen sind Studierende, die ihre ersten Erfahrungen sammeln und motiviert sind. Es ist ein internationales Ensemble. Die Musiker kommen aus 14 Nationen.

Wie lange spielen die Musiker/innen bei Ihnen?

Die meisten Orchestermitglieder sind etwa zwei Jahre bei uns, sie bereiten sich auf eine Berufslaufbahn in großen, etablierten Häusern vor. Aber wir haben auch eine Fagottistin, die war im ersten Jahr bei uns, ging dann ins Ausland und ist jetzt zurückgekehrt.

Wie sieht die Probenarbeit mit den jungen Musikern aus? Wie gehen Sie an neue Stücke heran?

Wir bereiten uns projektbezogen auf unsere Programme vor. Das heißt, jeder Musiker bekommt die Noten und übt im Einzelstudium. Vor den Konzerten haben wir dann fünf bis sieben Proben gemeinsam.

Wie haben Sie im vergangenen Jahr das Oranienburger Publikum erlebt?

Tatsächlich ist jedes Publikum anders. Wir haben schon länger eine Beziehung zu Oranienburg, weil wir schon mehrfach bei Takeda gespielt haben – auch vor der Konzertreihe "Oranienburg meets Klassik". Wir haben das Gefühl, die Idee der philharmonischen Konzerte ist hier sehr aufgenommen worden und wir wollen die Konzertreihe "Stadt – Land – Klassik" noch weiter etablieren. Wir freuen uns sehr auf ein interessiertes Publikum.