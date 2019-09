Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Jennifer Collin legt ihr Mandat als Stadtverordnete in Oranienburg nieder. Darüber informierte sie am Montagmorgen in einer schriftlichen Erklärung.

Laut Collin hätten "berufliche und familiäre Gründe" den Ausschlag für den Rückzug aus dem Stadtparlament gegeben. "Die letzten Monate haben zu zahlreichen Terminkollisionen geführt, die in der Folge die familiäre Logistik bis an die Belastungsgrenze geführt haben", so Collin.

Nachrückerin im Stadtparlament wird laut Collin offenbar Judith Brandt. "Bekanntermaßen stehen wir uns politisch und freundschaftlich sehr nah. Wir beide sind Sozialwissenschaftlerinnen und leben mit unseren Familien in Oranienburg. Uns beiden ist eine nachhaltige Politik wichtig, die sich für Familien und junge Menschen einsetzt."