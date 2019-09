Bärbel Kraemer

Mittelmark In der Metzgerei Zimmermann haben Stoffbeutel, Pappbecher und recycelbares Packpapier Plastiktüten, Plastikbecher und Folien abgelöst. Die Waren, die in den Filialen des Familienbetriebes über die Ladentische gehen, sind damit umweltfreundlich verpackt.

Verarbeitet werden wiederum hauptsächlich Tiere aus der Region. Die damit verbundenen kurzen Transportwege helfen Kosten zu sparen und unterstützen die hiesigen Landwirte.

Ein Kreislauf, der nachhaltiger nicht sein kann. Doch damit nicht genug. "Neuerdings wird auch auf Palmöl in Marinaden verzichtet", so Landrat Wolfgang Blasig (SPD) während seiner Laudatio bei der Bekanntgabe der Gewinner des diesjährigen Agenda 21-Preises im Rahmen des mittelmärkischen Kreiserntefestes in Niemegk.

Wenig später stand fest, dass Platz eins des Wettbewerbs an die Metzgerei Zimmermann geht. Vor großem Publikum nahm Christopher Zimmermann die Ehrung sichtlich stolz entgegen.

Sein Wettbewerbsbeitrag stand unter dem Titel "Gemeinsam ökologisch" und war nach Aussage von Potsdam-Mittelmarks Klimaschutz-Managerin Barbara Ral einer von insgesamt elf Bewerbungen, um den Klimaschutzpreis des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Platz zwei ging an den Landwirt Jürgen Frenzel aus Beelitz, der sich mit dem Projekt "Biokohlegewinnung im Landwirtschaftsbetrieb" am Agenda-Wettbewerb beteiligte. Platz drei wurde wiederum gleich zweimal vergeben - an die Niemegker Erzieherin Celine Zaafrani für die CD "Traumreise über den Fläming" und den Beelitzer Stadtförster Martin Schmidt für das Projekt "Beelitzer Waldbrandstrategie".

Mit dem Agenda 21 Preis des Landkreises, der seit 1999 jährlich ausgelobt wird, werden nachhaltige Projekte in Sachen Klimaschutz ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro und wird jeweils auf die Erstplatzierten aufgeteilt.

"Sich zu beteiligen lohnt schon allein wegen der Werbewirkung, denn die Projekte werden in Form einer Wanderausstellung und online bekannt gemacht", betonte Klimaschutz-Managerin Barbara Ral. Beteiligen können sich Einzelpersonen, Firmen, Kommunen und Organisationen, die ein Projekt verwirklicht haben, das wirtschaftlich, ökologisch und sozial ist.