Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Vor verschlossenen Türen stehen Post- und Postbankkunden am heutigen Montag in der neuen Filiale in der Bernauer Straße 53 in Oranienburg. Hintergrund ist ein ganztägiger Warnstreik.

Der Rollladen zum Geschäft ist heruntergefahren. "Wir sind es wert", steht hinter der Plexiglasscheibe. Und außerden: "Streik". Ende vergangener Woche waren die Tarifverhandlungen zwischen der Postbank und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gescheitert. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro zusätzlich im Monat. Ein Angebot der Postbank wurde als inakzeptabel zurückgewiesen, weil es nicht einmal die Inflationsrate ausgeglichen hätte.

Offenbar ist die Oranienburger die einzige Filiale im Landkreis die bestreikt wird. Die anderen sind im Filialfinder auf der Internetseite der Postbank als geöffnet gekennzeichnet.

Bereits zur Eröffnung in der vergangenen Woche wurde die neue Filiale wegen technischer Probleme zeitweise geschlossen. Der Selbstbedienungsbereich ist heute zwar geöffnet. Ein Serviceautomat ist am Wochenende aber offenbar demoliert worden.