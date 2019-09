Aileen Hohnstein

Velten Kunst und Pflanzen passen einfach gut zusammen. Das findet nicht nur der Stahlbildhauer Karl Menzen, der am Freitagabend gutgelaunt im Gärtnernhof Velten steht. Er ist zur Jubiläumsausgabe des Kunstfestivals "Kunstlicht" gekommen. Mit im Gepäck hat er eine fantasievoll geschwungene Metallarbeit. "Ich wusste sofort, welches Werk ich ausstelle. Das Stück hat etwas Florales", erzählt Menzen. Als er vor zehn Jahren das erste Mal angefragt wurde, ob er seine Kunst im Garten ausstellen wolle, zögerte er nicht: "Sich mit Pflanzen und Blumen zu beschäftigen, hat auch etwas Kreatives, das ist eine unausgesprochene Verwandtschaft", findet er.

Seit zehn Jahren veranstalten Volker Gnadt und Imke Küster die Ausstellung, in der sie die Werke junger als auch etablierter Künstler präsentieren. Dabei setzen sie keine Grenzen – die Arbeiten sind aus Holz, Papier oder Metall, werden geformt, gezeichnet, gemalt oder fotografiert, sind farbenfroh oder doch in Schwarz-Weiß gehalten. "Wir wollen unserem Publikum ein weites Spektrum zeitgenössischer Kunst bieten", sagt Kuratorin Imke Küster.

"Das ist so lebensbejahend", sagt eine Frau im Heizhaus zu ihrem Begleiter und bleibt vor den kraftvollen Acrylbildern von Anett Münnich stehen. Davor bilden die Früchtchen von Jutta Barth einen farbenfrohen Augenfang. Die Künstlerin hat Samenhülsen mit buntem Nylon von Obst- und Gemüsenetzen gefüllt. Ein Objekt heißt "Guten Appetit" und spielt mit dem Gedanken, dass man künftig auf seinem Teller eher Plastik als leckeren Obstsalat finden wird. An der anderen Ecke des Gärtnerhofs sorgen Monika Ortmanns geisterhafte Gestalten aus Nylonstrumpfhosen auf Stöckelschuhen für belustigtes Staunen.

Was das "Kunstlicht" neben der Vielfalt auszeichnet: Die beiden Veranstalter Küster und Gnadt stellen nur Kunst aus, die sie auch selbst begeistert. In diesem Jahr fiel die Planung für das aktuelle "Kunstlicht" deshalb etwas entspannter aus. Zum zehnjährigen Geburtstag wurden alle 42 Künstler und Künstlerinnen, die bislang beim "Kunstlicht" mitgemacht hatten, erneut eingeladen. Innerhalb einer Woche habe die Hälfte zugesagt, die anderen positiven Antworten trudelten ein paar Tage später ein. Insgesamt 35 der Kunstschaffenden hatten Zeit und neue Werke und sind wieder mit dabei.

Nach all den Jahren Kunstfestival, was ist da die schönste Erfahrung, die die Veranstalter gesammelt haben? "Die Begeisterung der Künstler, wie sie sich auf diesen Ort einlassen. Und die Besucher, die uns ein wunderbares Feedback geben. Wir haben schon das Gefühl, dass wir als Perle wahrgenommen werden", fällt Imke Küster auf Anhieb ein. Für viele sei das Zusammenspiel aus Kunst, Pflanzen und Blumen faszinierend. "Ich glaube, dass viele wirklich gern hier sind, weil es eine richtige Schatzkammer ist, die Kunst im Mittelpunkt steht und sie in Kontakt mit den ausstellenden Künstlern treten können", ergänzt Volker Gnadt. Und fügt noch hinzu, dass die Führungen von Imke Küster, in denen sie Künstler und Kunstwerke vorstellt, das "Kunstlicht" erst zu etwas Besonderem machten. "Man kann Kunst nicht nur konsumieren, sondern auch vermitteln und andere Sichtweisen eröffnen", findet Gnadt. Das kommt bei den Besuchern gut an.