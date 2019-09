Odin Tietsche

Leegebruch (MOZ) Mehr als 80 Gäste einer Geburtstagsfeier sorgten am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz in der Birkenallee in Leegebruch.

Anwohner hatten gegen 21 Uhr die Polizei gerufen und sich über die Lautstärke der großen Gruppe, die in der Birkenallee auf einer Parkfläche feierte, beschwert. Vor Ort trafen die Beamten dann mehr als 80 Partygäste an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei – die Ermittlungen dauern laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach aber noch an – hatte ein junger Mann über Facebook zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene waren diesem Aufruf gefolgt, sodass die Feier schließlich ausuferte.

Die Anwesenden wurden kontrolliert, zahlreiche Personalien wurden aufgenommen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Fläche vermüllt und zum Teil verwüstet wurde, inklusive Sachbeschädigungen. Zudem wurden sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt. Inwiefern der Jugendliche, der über die sozialen Netzwerke zu der Feier eingeladen hatte, an den Kosten der Müllentsorgung und den Sachbeschädigungen beteiligen muss, ist noch unklar. "Ausgeschlossen ist dies natürlich nicht, zumal die Namen der Anwesenden der Gemeinde auch bekannt sind. Aber wir warten erst noch die weiteren Ermittlungen ab", so Polizeisprecherin Ariane Feierbach.