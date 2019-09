Friederike Kersten

Hohen Neuendorf Pünktlich zum Start der "Wiesn” in München fand auch in der Havelbaude in Birkenwerder ein Oktoberfest statt – mit ganz besonderen Gästen. "Ich hatte eine spontane Idee für ein Oktoberfest speziell für Pflegekräfte”, sagt Michael Bethke, Leiter einer Unternehmensgruppe für Seniorenresidenzen. "Pflege wird viel zu oft mit schlechten Dingen in Verbindung gebracht. Der Pflegeberuf wirkt wenig ansprechend auf viele Menschen und wird oft in Zusammenhang mit schlechter Laune und Personalmangel gebracht. Doch Pflege kann auch Spaß machen", sagte Bethke am Sonnabend. "Wir möchten Menschen begeistern. Also habe ich für Mitarbeiter und Bewohner der Häuser, die von meiner Unternehmensgruppe betreut werden, dieses Fest organisiert.”

Bethke habe sich für das bunte Fest mit Havelbauden-Besitzer Marcel Hofer zusammengesetzt, um dieses zu planen. Hofer habe das von ihm selbst veranstaltete Oktoberfest aus diesem Grund extra ein Wochenende nach hinten verlegt. Aus Hamburg habe Bethke die Band "Star Cover” organisiert, die mit Cover-Versionen von "I will survive” oder "Uptown Funk” die Menschen zum Tanzen und Mitklatschen bringt. Auch als danach DJ Sven den Musikpart übernimmt, wird die Tanzfläche nicht leerer. Die Musik schallt an diesem Abend bis spät in die Nacht weit über die Havel hinaus. Ungefähr 400 Gäste besuchten das Fest laut Bethke – weniger als erwartet, aber doch ausreichend. "Die Atmosphäre hier ist toll. Ich fühle mich hier sehr wohl.”, sagt Pflegekraft Martina Busse. Neben Weißwurst, Brezeln und Leberkäse fehlten auch Trachten nicht. Fast alle Besucher kamen zünftig in Dirndl und Lederhosen.