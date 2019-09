Ärger am Postplatz

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen auf dem Hennigsdorfer Postplatz folgte auf Facebook ein Aufruf zur Rache. Dies wiederum rief die Polizei auf den Plan.

Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach kam es am Freitagabend auf dem Hennigsdorfer Postplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. "Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern noch an", so Feierbach. Nach ersten Erkenntnissen jedoch hätten sich eine Gruppe deutscher Jugendlicher und eine Gruppe mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegenseitig provoziert, ehe es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der genaue Sachverhalt wird jedoch noch durch die Polizei geprüft.

Kurz darauf wurde auf Facebook, offenbar von einem der Beteiligten, zu einem gewalttätigen Racheakt aufgerufen. "Die Polizei erhielt erhielt Kenntnis von Aufruf, daraufhin wurde die Zahl der Beamten rund um den Postplatz am Wochenende erhöht, um möglichen Straftaten vorzubeugen", so Feierbach.

Am Samstagabend wurde dann tatsächlich eine größere Gruppe mit etwa 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort festgestellt und kontrolliert. Fünf Männern, die offenbar stark alkoholisiert waren, wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. "Einer der Männer zeigte daraufhin den Hitlergruß", bestätigt die Polizeisprecherin. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es nicht.