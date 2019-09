Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Gemeinde Birkenwerder hat für die Mitarbeiter der Verwaltung drei Elektroautos angeschafft. Das Ordnungsamt fährt jetzt mit einem weißen Smart, der eine Reichweite von etwa 100 bis 150 Kilometern hat, durch den Ort. Zudem stehen für Transporte ein Kastenwagen und für längere Fahrten ein Nissan Leaf zur Verfügung. Die Limousine hat eine Reichweite von 200 bis 250 Kilometern.

Auf dem Parkplatz am Rathaus stehen auch zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Anschlüssen, die allerdings nur für die Behördenautos genutzt werden dürfen. Insgesamt hat die Gemeinde 100 000 Euro investiert. 50 Prozent der Summe bekommt die Kommune gefördert. Der Strom ist nach Angaben von Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) zertifizierter Ökostrom. Solarkollektoren konnten aus Gründen des Denkmalschutzes am Rathaus nicht aufgestellt werden.

"Wir wollen als Gemeinde Vorbild beim Thema E-Mobilität sein und zeigen, dass es funktioniert", sagte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) zum Auftakt eines Workshops im Rathaus, den Klimamanager Martin Thiele gemeinsam mit der IHK Potsdam und der Anlauf- und Koordinierungsstelle "E-mobiles Brandenburg" (AK EMO) am Montagvormittag organisiert hat. Unter dem Titel "Leise, sauber und wirtschaftlich" beschäftigten sich die etwa 20 Teilnehmer mit der Flottenelektrifizierung.

Zu Beginn der Workshops ist eine öffentliche Elektro-Ladesäule der Energie Mark Brandenburg (EMB) in Betrieb genommen worden. Die Säule, die sich ebenfalls auf dem Parkplatz am Rathaus befindet, hat zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt. "Um wirklich eine annähernd CO2-freie Elektro-Mobilität zu ermöglichen, liefern wir über unsere Ladestation ausschließlich Strom aus 100 Prozent Wasserkraft", versicherte Matthias Braksch, Leiter des Regionalbereichs Oberhavel der EMB.

In den nächsten Tagen werden auch Schilder an der Säule aufgestellt, damit die beiden Parkplätze nicht von herkömmlichen Fahrzeugen blockiert werden. Bürgermeister Stephan Zimniok geht davon aus, dass der Ladepunkt am Rathaus vor allem von Besuchern der Verwaltung und der Geschäfte im Zentrum zum "Zwischenladen" genutzt wird.