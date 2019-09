Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Der bekannte Film und Fernseh Circus Moreno gastiert von Donnerstag, 26. September, bis Sonntag, 29. September in Premnitz auf dem Sportplatz/Fabrikenstraße.

Im Programm präsentiert der Zirkus die preisgekrönte Artistin Cecile aus Frankreich als Arielle die Meerjungfrau. Artistin Christina aus Spanien zeigt eine neue Luftakrobatiknumner als Elsa, die Eiskönigin. Mit dabei sind die Geschwister Weisheit auf dem Hochseil, Taro mit seiner Rolle Rolle Show sowie die beliebten Minions und King Kong. "Nicht zu vergessen sind unsere tollen Tierdressuren", lädt der Zirkus ein. Zur Galapremiere am Donnerstag, 16.00 Uhr zahlen Erwachsene Kinderpreise. Kinder, die an diesem Tag als Eiskönigin verkleidet kommen, erwarte eine Überraschung. Am Freitag zur Vorstellung um 16.00 Uhr gelten ermäßigte Preise. Am Samstag finden zwei Vorstellungen statt, um 15.00 Uhr und um 18.30 Uhr. Am Sonntag haben Väter freien Eintritt, in Begleitung eines zahlenden Kindes.