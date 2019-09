Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das Verwaltungsgericht Potsdam hat in einem am Montag veröffentlichten Urteil dem Innenministerium untersagt, Mitarbeiter an Brückentagen in Zwangsurlaub zu schicken.

Die Behörde hatte im vergangenen Jahreine Umfrage unter den Beschäftigten durchgeführt, ob man Brückentage zu Schließtagen machen sollte. 64 Prozent der Befragten waren dafür.

Daraufhin entschied die Hausleitung mit Zustimmung des Personalrates am 30. April, 11. Mai sowie am 27. und 28. Dezember des vergangenen Jahres das Ministerium zu schließen. Mitarbeiter mussten an diesen Tagen fei nehmen.

Diejenigen, die kein Zeitguthaben hatten, mussten Urlaub nehmen. Dagegen wurde geklagt. Das Verwaltungsgericht entschied, dass das Ministerium niemand zwingen kann, Urlaub zu nehmen. Die entsprechenden Tage müssen zurück auf das Urlaubskonto der Betroffenen.