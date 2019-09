André Eckhardt

Brandenburg Auch in diesem Jahr gab es zur ausklingenden Tourismussaison eine offene Marketingsitzung und dabei viel Neues zu erfahren.

Wo steht der Tourismus in der Havelstadt? Das war eine der Kernfragen auf dem Fahrgastschiff "Pegasus". Nachdem der Vorsitzende des Tourismusvereins, Thomas Deterling, die Veranstaltung eröffnet hatte, sprach der Chef der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH, Thomas Krüger, zu den Gästen. "Die Havelstadt ist auf einem guten Weg und wir haben gerade, was die Gästezahlen betrifft, fast das BUGA-Niveau erreicht. Was uns fehlt, sind Übernachtungsmöglichkeiten. Wir benötigen dringend in der Saison Hotelkapazitäten."

Im BUGA-Jahr 2015 zählte Brandenburg an der Havel 261.953 Gäste-Übernachtungen, 2018 vielversprechende 235.723.

Insbesondere das nicht gebaute Hotel am Packhof scheint für einige Touristiker ein großer Fehler! Krüger: "Brandenburg an der Havel kann nur mit dem Tourismus wachsen. Die Gäste kommen von überall – aus NRW, Bayern, Schleswig Holstein, Niederlande… – mit den Bussen her. Aber auch aus Berlin kommen immer mehr Fahrradtouristen, die wir dann zum Übernachten ins Umland schicken müssen. Selbst Stadtführungen mussten wir schon absagen."

Zum Thema Digitalisierung gab es auch eine klare Aussage. Diese muss weiter ausgebaut werden. Beispielsweise möchte die STG an verschiedenen Orten der Stadt digitale Infoboards aufstellen. Diese werden sogar zu 90 Prozent gefördert. Allerdings müsste die Stadt den 10-prozentigen Eigenanteil tragen.

Tourismus-Experten finden dennoch: eine lohnenswerte Investition. Krüger: "Hoch im Kurs steht zum Beispiel Gastronomie am Wasser. Darüber und über noch viel mehr, kann man sich auf dieser Tafel schnell und unkompliziert informieren."

Die mitreisende CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlind Tiemann warnte indes davor, im Rahmen der Klimadebatte alles zu verbieten. "Das wird nicht funktionieren! Alles muss auch umsetzbar sein und mit Augenmaß gehandelt werden. Wenn wir das zum Beispiel bei der Autoindustrie nicht tun, werden wir das bis zu den Zulieferern wie ZF spüren." Noch weitreichender könnte es bis in den Tourismus zu spüren sein.

Nach den Redebeiträgen folgten viele gute Gespräche an den gedeckten Tischen und an Deck.