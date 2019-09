René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Rathenower Kulturzentrum ist auch Geschichte zu Hause. Schließlich befindet sich das Optik-Industrie-Museum mit unter dem Dach. Leiterin ist die KuZ-Geschäftsführerin Dr. Bettina Götze. Hervorgegangen ist die Einrichtung aus dem Kreismuseum, dessen Leitung Götze vor 35 Jahren übernommen hat.

Kein Wunder also, dass das Kulturzentrum attraktive Kalender heraus bringen kann, die durch historische Ansichten Stadtgeschichte zeigen. Inzwischen ist die zehnte Ausgabe gedruckt.

Die Bilder würden das alte Rathenow lebendig werden lassen und es ermöglichen, die Stadt bei einem Spaziergang durch die Zeit zu erleben, so Unternehmenssprecherin Sylvia Wetzel. "Die alten Ansichten sind nicht nur wichtige Zeitdokumente, sie sprechen die Menschen jeden Alters auch sehr stark auf der emotionalen Ebene an. Und es sind nicht nur die Bilder allein, sondern auch die Geschichten, die sie erzählen, die berühren und neugierig machen."

Hinter dem fertigen Produkt würden Wochen, manchmal Monate der Recherche stecken, so Wetzel weiter. "Keine leichte Aufgabe, denn es gehört weit mehr dazu, als nur Bilder aus dem umfangreichen Archiv zu fischen. Nach der Recherche folgt noch die aufwändige Bearbeitung der Fotos, denn die oftmals nur kleinformatigen Originale müssen so vergrößert werden, dass sie im A3-Format gedruckt werden können."

Wie sie ankündigt, werden in der Ausgabe für das kommende Jahr neben bekannteren Motiven auch einige noch nicht so bekannte Motive um Rhinower Straße und Jederitzer Brücke zu sehen sein. Für das Deckblatt und ein Kalenderblatt seien zwei unterschiedliche Motive des Kreishauses ausgewählt worden. Gedruckt auf hochwertigem Papier und limitiert auf eine Auflage von 150 Stück sei der Kalender stets etwas Besonderes, wirbt Sylvia Wetzel.

Einige Exemplare gehen an den Tourismusverein Westhavelland und werden in der von ihm betriebenen Tourist-Info am Kirchberg (Feier Hof) ab 27. September angeboten. "Nun können Gäste, die sich beispielsweise dort für eine Stadtführung zusammenfinden, auch gleich ein Stück historisches Rathenow mit nach Hause nehmen. Seit vielen Jahren arbeiten wir gut mit den Mitarbeiterinnen vom Freien Hof zusammen und unterstützen uns gegenseitig", freut sich Wetzel.

Wer den Historischen Kalender Rathenows 2020 lieber im Kulturzentrum erwerben will, findet ihn im Shop des Optik-Industrie-Museums. Geöffnet ist täglich (außer montags) von 11.00 bis 17.00 Uhr.