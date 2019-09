René Wernitz

Rathenow (MOZ) Den Einbruch in ein Geschäft in der Milower Landstraße in Rathenow meldete ein Zeuge am Sonntagnachmittag der Polizei. Die unbekannten Einbrecher hatten eine Tür aufgebrochen. Eine durch die Polizisten informierte Mitarbeiterin stellte nach dem ersten Überblick fest, dass ein Tresor fehlte. Zur Spurensicherung kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.