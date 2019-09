Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Als ein Zeitungsausträger am Montagmorgen gegen 2.45 Uhr an einem Geschäft in der Kurfürstenstraße in Lehnin vorbei ging, stellte er Beschädigungen an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, waren unbekannte Täter in den Verkaufsraum eingedrungen und hatten sich dort an einer Kasse zu schaffen gemacht. Aufgrund der Spurenlage kam die Kriminaltechnik zum Einsatz. Der Schaden dieses besonders schweren Diebstahls ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.