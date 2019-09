Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Hohen Neuendorf hat ihn schon, Birkenwerder auch, jetzt soll auch der Landkreis Oberhavel den Klimanotstand erklären, das fordern die Linken Oberhavels. Dazu werden sie einen entsprechenden Beschluss im Kreistag am Mittwoch einbringen. Außerdem soll sich der Kreistag solidarisch mit der Fridays-for-future-Bewegung erklären. "Wir wollen mit unserem Antrag auch ganz konkrete Maßnahmen erreichen und fordern deshalb den Kreis, auf ein Klimakonzept zu erarbeiten" sagt Ralf Wunderlich, der für die Linke im Umweltausschuss des Kreistages sitzt.

Weiter will die Linke, dass künftig alle Beschlüsse klimaverträglich werden. "Wir fordern den Landrat auf, dem Kreistag und der Öffentlichkeit regelmäßig, mindestens alle zwölf Monate, über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen Bericht zu erstatten," so Wunderlich.

Nicht nur die Linken ist der Klimawandel im Landkreis angekommen. Davon zeugen nach Ansicht der Linken zum Beispiel "Starkregenereignisse, lange Trockenperioden und schwere Stürme". Mit den Auswirkungen haben nicht nur die Landwirte, sondern viele Menschen in Oberhavel zu kämpfen. Die Fridays-for-future-Bewegung hätte es mit ihren Aktionen, wie am vergangenen Freitag in Oranienburg geschafft, "dieses Thema zum Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte zu machen und brauchen unsere Unterstützung und Solidarität", heißt es in der Beschlussbegründung.