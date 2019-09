Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Ein Wohnungsleerstand von nicht einmal fünf Prozent, das kann sich sehen lassen. Derzeit gibt es in Neuholland nur wenige Wohnungen, die auf eine Vermietung warten. In Vorbereitung auf die im Ortsteil anstehenden Aufgaben hatten die Mitglieder des Neuholländer Ortsbeirates Bärbel Oehmke von der Liebenwalder Hausverwaltung eingeladen, um sich einem Überblick über die vorhandenen kommunalen Liegenschaften zu verschaffen. Aktuell gibt es 78 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten im Ort, die von der Gesellschaft betreut werden. Hinzu kommen 52 Garagen, so Bärbel Oehmke. "Auf 14 Grundstücken sind vier Haushälften sowie elf Mehrfamilienhäuser vorhanden. An Kaltmiete nehmen wir pro Jahr rund 250 000 Euro ein, von denen 85 000 Euro für Not- und Kleinreparaturen zurückgelegt und natürlich auch ausgegeben werden", so die Fachfrau weiter.

Angebot und Nachfrage

Aktuell gebe es nur wenige Wohnung, die für die Vermietung vorbereitet werden, so Oehmke. Unter anderem eine Wohnung, in der die Heizung erneuert werden müsse. Das Problem bestehe allerdings darin, die für die Arbeiten notwendigen Handwerker zu bekommen. Anders sehe es mit einer zweiten Wohnung in der Straße der Jugend aus. "Hier mussten wir feststellen, dass sie nach neuesten Standards zu klein für eine Vermietung ist. Deshalb soll sie zu einem Lager umfunktioniert werden."

Weitere Mietobjekte stehen noch in der Eismeerstraße zur Verfügung, allerdings mit Ofenheizung. Auch die seien begehrt, so der Hinweis von Oehmke auf Nachfrage der Kommunalpolitiker. "Es gibt Leute, die möchten bewusst eine Ofenheizung, weil die Miete dann entsprechend niedrig ist."

Aktuelle Aufgaben

Neben den Verwaltungsaufgaben muss sich die Gesellschaft in den nächsten Monaten unter anderem darum kümmern, Stellplätze für die gelben Tonnen zu schaffen. "Hier prüfen wir derzeit, ob es sich lohnt, Container für die Mehrfamilienhäuser anzuschaffen und wie diese aufgestellt werden können, damit dort nicht Fremde ihren Abfall entsorgen", so Oehmke. Außerdem müssen im kommenden Jahr alle Mietwohnungen mit Rauchmeldeanlagen ausgestattet werden. Die Geräte werden für zehn Jahren gemietet und der Preis auf die Miete umgelegt.

Zu erreichen ist die Verwaltung in der Ernst-Thälmann-Straße 33 in Liebenwalde Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, am Dienstag von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend (nach Vereinbarung) von 9 bis 12 Uhr.