Marco Winkler

Velten (MOZ) Der Veltener Jugendclub "Oase" bekommt – parallel zur Sanierung des Gebäudes für 800 000 Euro – auch eine neu gestaltete Außenanlage. "Zur Verbesserung des Umfeldes für die Kinder und Jugendlichen", wie es im entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten heißt. Am Entwurf waren die Jugendlichen, die während der Sanierungszeit ins Bürgerhaus Velten-Süd ausweichen müssen, selbst beteiligt.

In der jüngsten Sitzung winkten die Stadtverordneten die Planungen einstimmig und ohne Diskussion durch. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 384 000 Euro. Fördermittel in Höhe von 335 000 Euro kommen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier".

2010 ist die "Oase" in die Räume der in den 1970er-Jahren errichteten Kita an der Breiten Straße eingezogen. Nach fast zehn Jahren soll es nun im Außenbereich adäquate Spielangebote und Sportgeräte geben. Bis auf eine Streetball-Fläche sieht es dort bisher eher mau aus. Deshalb bekommt der Club unter anderem Geräte fürs Ganzkörpertraining, eine Kombinationsschaukel und ein Trampolin. Da auch keine Sitzgelegenheit vorhanden waren, soll dieses Versäumnis ebenfalls nachgeholt werden. Die Fläche wird mit Findlingen und "teilweise mit Bänken" ausgestattet.

Zudem werden der Erschließungsweg für die Feuerwehr, bisher eine unbefestigte Zufahrt, erneuert und Parkmöglichkeiten verlegt. Zusätzlich gibt es bald zehn Fahrradbügel, die 20 Rädern Platz bieten sollen. Eine Rasenfläche wird umgestaltet, so dass sie von Jugendlichen "multifunktional" nutzbar ist, wie es heißt. An den Grundstücksgrenzen sorgt ein Gehölzgürtel dafür, dass sich Jugendliche und Nachbarn nicht stören.