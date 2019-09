Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Eltern und Schüler haben am Montagmorgen vor der Oranienburger Waldschule für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr demonstriert. Anlass: Obwohl es seit diesem Schuljahr eine Elternhaltestelle an der Bonner Straße gibt, setzen immer noch viele Eltern ihr Kinder vor der Schule ab.

"Manche halten sich dabei nicht an die Schrittgeschwindigkeit und wenden direkt vor der Schule, was immer wieder für gefährliche Situationen sorgt", sagte der stellvertretende Sprecher der Elternkonferenz, Robert Wolf. Lehrer würden auf die Probleme seit langem hinweisen, allerdings ohne Erfolg. "Deshalb haben wir nun selbst die Initiative ergriffen", so Wolf weiter. Die Demo sei in eine Reihe von Aktionen an der Schule eingebettet, mit denen dafür geworben werde, den Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzutreten. Dass es hin und wieder Probleme gibt, bestätigte auch Revierpolizist Heiko Lässig, der die Kundgebung mit seinem Kollegen Frank Fiedler sicherte und die Wege zur Waldschule morgens oft im Auge hat. "Die Elternhaltestelle, die die Stadt zum Schuljahresbeginn hat einrichten lassen, wird leider noch zu wenig angenommen. Dabei kann sie dazu beitragen, den Verkehr flüssiger zu machen, weil sie den Wendeverkehr in der Bonner Straße, der mitunter für ein kleines Verkehrschaos sorgt, überflüssig macht."

Robert Wolf beklagte zudem, dass Autofahrer oft auch rücksichtslos agieren. "Das Klima ist in Oranienburg schon sehr rauh", hat er festgestellt. Das war auch während der Demo zu erleben, als ein Autofahrer die Kinder hupend von der Straße scheuchen wollte. Lässig und Fiedler mussten den Autofahrer zur Räson rufen.

An der Demo beteiligte sich am Morgen auch Michael Küster. Sein Kind geht in die vierte Klasse und fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. "Bei uns ist das selbstverständlich. Wir haben in der ersten Klasse den Schulweg geübt. Danach wurde unser Kind allein losgeschickt. Das klappt gut. Wir wohnen einen Kilometer entfernt." Er wünsche sich, dass mehr Eltern ihre Kinder selbstständig losschickten.

Konrad Wiemer vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) appellierte auf der Kundgebung an die Autofahrer, auch auf dem Weg zur Schule dürfe nicht das Recht des Stärkeren gelten. Man trage auch nicht zur Verkehrssicherheit bei, wenn das Kind gebracht werde. Es lerne Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein, wenn es sich allein auf den Weg mache.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) begrüßte die Aktion in einem Schreiben an die Demonstranten. "Jede Aktion, die hilft, ein Bewusstsein bei möglichst vielen Menschen für die Gefahren von Kindern im Straßenverkehr zu schaffen, und die so die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht, ist sinnvoll und wichtig." Oft seien die Autofahrer, "die in Zeitnot oder Gedankenlosigkeit Kinder gefährden, ja selbst Eltern, die sich wiederum um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen". Die Verkehrsberuhigung vor Schulen und anderen sensiblen Bereichen können nur ein Bestandteil sein, die Sicherheit für Kinder zu erhöhen.