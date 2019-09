Simone Weber

Rathenow (MOZ) Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland beteiligte sich die VHS Havelland am Standort Rathenow an einer bundesweiten Langen Nacht. Auf zwei Etagen und im Töpferraum im Untergeschoss stellten die Dozenten über drei Stunden ihre Kurse vor, luden im offenen Unterricht zum Mitlernen und im Rahmen verschiedener Workshops zum Mitmachen ein.

Im Angebot waren sieben Vorträge, darunter ein Lichtbildvortrag über das Leben der See- und Fischadler im Havelland, gehalten von Günter Hübner. Seit vier Jahrzehnten ist er als Naturbeobachter und Fotograf in der Region unterwegs, aber auch in der Welt.

Auch Dr. Peter Dietze gehörte zu den Referenten. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow und erforschte die Entwicklung des Rathenower VHS-Standorts seit 1919.

Dreizehn Kurse luden im offenen Unterricht zum Zuschauen, Zuhören und Mitlernen ein. Im Norwegisch-Sprachkurs von Sigrid Günther wurde es musikalisch. Mit ihren Kursteilnehmern stimmte sie auch die norwegische Hymne an. Nancy Schunke nähte derweil Teddybären. "Kreativ sein begleitet mich mein ganzes Leben. Von Beruf bin ich Malerin und Lackiererin und entdeckte 2011 das Nähen für mich", erzählte die Rathenowerin am Freitag. "Vor zwei Jahren habe ich mich damit selbstständig gemacht und nähe selbst vor allem Künstlerplüschtiere, wie die Teddys. Im nächsten Kurs, ab 23. Oktober an sechs Montagen, werden auch Elefanten zum Leben erweckt."

Viele Kursteilnehmer haben bereits im letzten Kurs einen Kuschelteddy, unter anderem für ihre Enkel, genäht, so wie die Rathenowerin Elke Hosang. "Bereits im dritten Kurs werde ich jetzt einen Teddy für meine Enkel nähen", sagte Monika Stenzel aus Buckow (Milower Land). "In den letzten zirka 15 Jahren habe ich immer wieder auch regelmäßig die Malkurse von Michael Student belegt." Bei dem seit einigen Jahren in Tangermünde lebenden Maler konnten sich die Besucher in Acryl- und Aquarellmalerei ausprobieren.

Im Untergeschoss liegt der Kreativraum von Amkelina Kegel. Seit vielen Jahren, erstmals bereits 1991, leitet die ehemals selbständige Kunsthandwerkerin den Töpferkurs, in dem die Westhavelländer ihre kreativen Ideen umsetzen. Körperlich ausdrucksstark wurde es beim Orientalischen Tanz mit Christine Werner oder beim Hoop-Dance mit Hulahoopreifen mit Kristin Hertel. Wem dies zu "aufregend" war, konnte mit Susann Woltersdorfs Meditations- oder Birgit Ewaldts Yoga-Übungen wieder "runterkommen". Mitmachangebote hatten unter anderem Jutta Niesecke vom Imkerverein Rathenow und Umgebung 1896. Dort konnten Interessierte Kerzen aus Bienenwachs drehen. Eveline Ulbrecht stellte Ringelbumensalbe her. Bei Kerstin Willing gab es kleine "Papierzaubereien".

Zur Lesung aus Gerald Hüthers Buch "Würde: Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft" lud VHS-Bereichsleiterin Ilka Quast die Berlinerin Barbara Westphal ein. "Dank unserer Dozenten, die ein vielfältiges Angebot darstellten, war dies ein erfolgreicher Tag der offenen Tür. Viele Besucher wollten unsere Kurse kennenlernen", so Ilka Quasts erstes Fazit.

Das gesamte aktuelle Kursangebot der VHS findet man auch online auf www.vhs-havelland.de.