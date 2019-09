Jürgen Zinke

Birkenwerder Solch ein Gewimmel möcht ich sehn", hatte einst der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe seinen Faust im Osterspaziergang sagen lassen. Und ein scheinbar wirres Gewimmel gab es auch am Sonntagvormittag in Birkenwerder in der Summter Straße in Höhe des Sportplatzes. Dort befand sich der Start- und Zielbereich des 11. Cross-Lauf & Nordic-Walking mit EMB-Cup-Wertung.

Doch es war eben nur scheinbar ein wirres Gewimmel, denn der ausrichtende SV Grün-Weiß Birkenwerder hatte organisatorisch alles im Griff. So fiel auch der erste Startschuss von Bürgermeister Stephan Zimniok pünktlich um 11 Uhr. 65 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2014 bis 2016 gingen auf die 400 Meter lange Strecke. Als Erster war dann Valentin Papenroth von Grün-Weiß nach 1:48 Minute wieder im Ziel. Den Sieg im zweiten Lauf über 800 Meter der Kinder (Jahrgang 2012/13) holte sich der siebenjährige Julian Scheffler vom SV electronic Hohen Neuendorf. Er wohnt in Birkenwerder und war mit Vater Robert und der dreijährigen Schwester Leni gekommen, die sich zuvor den ersten Platz über 400 Meter in ihrer Altersklasse gesichert hatte. "Ich laufe jetzt seit zwei Jahren und habe vor einem Jahr hier auch über 800 Meter gewonnen", berichtete der Schüler der Waldschule Hohen Neuendorf.

Weiter ging es Schlag auf Schlag. Bürgermeister Zimniok schickte auch die Starter der nächsten sechs Läufe auf die Strecke, die auf einen Rundkurs durch den Wald führte. "Ich mache das jetzt schon zum dritten Mal und habe immer sehr viel Freude an der Begeisterung von den ganz kleinen Läufern bis zu den Senioren, die teilweise schon über 80 Jahre alt sind", sagte er. Seit drei Jahren ist auch Björn Becke als Abteilungsleiter Leichtathletik des SV Grün-Weiß Birkenwerder dabei. "Wir hatten im vergangenen Jahr 370 Finisher, das schaffen wir auch diesmal wieder", sagte er schon im Vorfeld. "Natürlich ist diese Veranstaltung immer mit riesigem organisatorischen Aufwand verbunden. Aber wir machen das gern, und haben auch immer viel Unterstützung, zum Beispiel durch die Sportförderung der Gemeinde, den Landkreis und Sponsoren aus dem Ort und der Umgebung. Dieses Mal haben wir die Strecke etwas geändert und übersichtlicher gestaltet. Das Wetter ist für Läufer heute nahezu ideal und die Kulisse ist noch größer als in den vergangenen Jahren", freute er sich.

Zwei Lauf-Asse aus Oberhavel gehörten beim Hauptlauf über 7,5 Kilometer wieder zu den Medaillengewinnern. So holte sich Kathrin Koczessa vor der LG Oberhavel den Sieg bei den Frauen. "Ich bin zufrieden, kenne aber meine Endzeit noch gar nicht", sagte die 41-Jährige. Ebenso erging es ihrem Vereinskameraden Rene Latzke, der sich bei den Männern Platz zwei gesichert hatte. "Eigentlich waren es ja 8,6 Kilometer durch die neue Streckenführung ", sagte er. In Birkenwerder war er zum dritten Mal dabei und bestritt seinen 27. Lauf in diesem Jahr, der als letzte Vorbereitung auf den Berlin-Marathon am kommenden Sonntag diente. "Es wird mein achter Berlin-Marathon. Voriges Jahr hatte ich dort mit 2:45,24 Stunden eine persönliche Bestzeit erreicht. In diese Region möchte ich auch diesmal wieder kommen, auf jeden Fall aber gesund ankommen und unter drei Stunden bleiben", blickte der 43-Jährige voraus.

Als sich das Gewimmel langsam aufgelöst hatte, war für die Organisatoren noch längst nicht Feierabend. Auswertung und Aufräumen stand auf dem Programm. Und auch schon ein vager Ausblick auf die zwölfte Auflage im nächsten Jahr.